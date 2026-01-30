Club Brugge moet vrezen: topclubs blijven aandringen in twee transferdossiers, nieuw target geschrapt

Club Brugge moet vrezen: topclubs blijven aandringen in twee transferdossiers, nieuw target geschrapt
Het is nog niet de meest ideale wintermercato geweest voor Club Brugge. Tegen Marseille maakte een sterkhouder opnieuw indruk en dus moeten ze vrezen dat hij sneller dan verwacht zal vertrekken, terwijl een paar inkomende deals voorlopig op zich laten wachten.

Club Brugge staat momenteel op een derde plaats in de competitie, maar wil dit seizoen natuurlijk graag opnieuw de titel pakken. Ondertussen maakt Aleksandar Stankovic steeds meer indruk, ook in de Champions League tegen Marseille.

Club Brugge moet oppassen voor vertrek Aleksandar Stankovic

Heel wat scouts zaten in de tribune voor hem, maar Internazionale blijft de touwtjes in handen hebben. Als zij horen dat er teams willen aankloppen met veel geld bij Club Brugge, kunnen ze hem opnieuw in huis halen via een terugkoopclausule.

Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro. Toen werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen.

AS Roma trekt aan de mouw van Christos Tzolis

Ook een wintertransfer van Christos Tzolis mag nog niet worden uitgesloten. Volgens La Gazzetta dello Sport staat Christos Tzolis nog steeds bijzonder hoog aangeschreven bij AS Roma en zouden zij de deal nog snel willen kapen.

Aan inkomende zijde was er dan weer slecht nieuws te melden over Schjelderup, die uiteindelijk gewoon in Portugal zou blijven. En Sacha Tavolieri meldde op donderdagavond dat het dossier rond André Brooks ook te moeilijk zou blijken.

