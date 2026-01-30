KV Mechelen neemt touwtjes in handen bij Nederlandse club en stalt er ook Belgische coach

KV Mechelen neemt touwtjes in handen bij Nederlandse club en stalt er ook Belgische coach
Foto: © photonews

KV Mechelen neemt voortaan de touwtjes in handen bij de samenwerking met de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. De Mechelse club zal zo het sportieve beleid van beide teams sterker sturen.

Sportief directeur Tom Caluwé (47) krijgt extra verantwoordelijkheden en zal toezicht houden op de gezamenlijke projecten, inclusief de ontwikkeling van jonge talenten, schrijft GvA.

Frédéric Frans (37) komt vanaf de zomer over bij Helmond Sport. Hij volgt dan coach Jurgen Seegers (50) op, wiens contract afloopt, en zal de Nederlandse ploeg leiden.

KV Mechelen neemt de leiding bij Helmond Sport

Tot die tijd focust Frans op Jong KV Mechelen, de belofteploeg die momenteel onderaan in vierde klasse staat. Zo kan hij de jonge spelers alvast observeren en begeleiden.

Met Frans als coach zorgt KV Mechelen voor een directe Belgische link bij Helmond Sport, waardoor de doorstroom van talenten tussen beide clubs efficiënter kan verlopen.


De samenwerking komt na het vertrek van Jurgen Streppel (56), die tot dit seizoen het overkoepelende sportieve beleid van beide clubs voerde. KV Mechelen neemt nu volledig de leiding.

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 20:45 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

