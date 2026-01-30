KV Mechelen neemt touwtjes in handen bij Nederlandse club en stalt er ook Belgische coach

KV Mechelen neemt voortaan de touwtjes in handen bij de samenwerking met de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. De Mechelse club zal zo het sportieve beleid van beide teams sterker sturen.

Sportief directeur Tom Caluwé (47) krijgt extra verantwoordelijkheden en zal toezicht houden op de gezamenlijke projecten, inclusief de ontwikkeling van jonge talenten, schrijft GvA.

Frédéric Frans (37) komt vanaf de zomer over bij Helmond Sport. Hij volgt dan coach Jurgen Seegers (50) op, wiens contract afloopt, en zal de Nederlandse ploeg leiden.

KV Mechelen neemt de leiding bij Helmond Sport

Tot die tijd focust Frans op Jong KV Mechelen, de belofteploeg die momenteel onderaan in vierde klasse staat. Zo kan hij de jonge spelers alvast observeren en begeleiden.

Met Frans als coach zorgt KV Mechelen voor een directe Belgische link bij Helmond Sport, waardoor de doorstroom van talenten tussen beide clubs efficiënter kan verlopen.



De samenwerking komt na het vertrek van Jurgen Streppel (56), die tot dit seizoen het overkoepelende sportieve beleid van beide clubs voerde. KV Mechelen neemt nu volledig de leiding.