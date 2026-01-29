Geen enkele rust bij Union: nieuwkomers laten zich zien tegen Beveren

Ondanks de zege tegen Atalanta Bergamo was er geen sprake van een complete rustdag in Brussel. Union SG heeft donderdag een oefenwedstrijd gespeeld tegen Beveren. Dit was de gelegenheid om iedereen speelminuten te geven.

Woensdagavond had Union Saint-Gilloise een laatste motief tot trots aan haar supporters op het Europese toneel gegeven door zich voor het eerst tegen Atalanta op te leggen in het Lotto Park. Vandaag was een deel van de groep terug op het veld, en dat niet alleen voor een eenvoudige training.

Union SG speelt vriendschappelijk duel tegen SK Beveren

De kalender zal (eindelijk) verlicht worden na de halve finales van de Belgische beker na deze Europese uitschakeling, maar David Hubert wil iedereen betrokken houden tot het einde. En dus werd een vriendschappelijke wedstrijd tegen Beveren, de leider van de Challenger Pro League, gepland.

Dat stelde spelers die gebrek aan speeltijd hebben, zoals Vic Chambaere, Fedde Leysen, Ousseynou Niang, Rob Schoofs, Marc Giger, Ivan Pavlic of Guillaume François, in staat het ritme te behouden. Besfort Zeneli en Mateo Biondic konden dan weer extra wennen aan hun nieuwe club.

Mateo Biondic laat nog eens zien dat hij kan scoren

Ook verschillende jongeren uit de U23-ploeg mochten een aantal minuten maken in het duel met de Wase Leeuwen. Union won uiteindelijk 2-0 met doelpunten van Ivan Pavlic en Mateo Biondic, die ook tijdens de training dus opnieuw zijn torinstinct laat zien.



Een extra opsteker voor het vertrouwen voor de Brusselaars en voor coach Hubert, die zo weet over veel spelers te kunnen beschikken in de titelstrijd. Het elftal van Union SG: Chambaere, Stassin, Leysen, Niang, Pavlic, François, Schoofs (gewisseld voor Hamoutahar), Zeneli, Berradi (gewisseld voor Keita), Giger, Biondic.