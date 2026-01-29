DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan

Lion Lauberbach trekt zoals verwacht naar het Italiaanse Venezia. Die deal was al een paar dagen in kannen en kruiken, maar nu is het nieuws ook helemaal bevestigd en geofficialiseerd via de sociale kanalen van Malinwa.

"Na 2,5 jaar bij Malinwa trekt Lion Lauberbach naar Venezia. Danke, Lion & Erfolg in Italien", aldus KV Mechelen in een bericht via de sociale media. Daarmee kondigden ze het vertrek aan van hun aanvaller Lion Lauberbach.

KV Mechelen ziet Lion Lauberbach naar Venezia vertrekken

Lion Lauberbach stond al een tijdje dichtbij een overstap van KV Mechelen naar het Italiaanse Venezia. Er was al een akkoord op clubniveau voor een transfersom van 2 tot 2,5 miljoen euro en ook op persoonlijk niveau raakte alles in kannen en kruiken.

Na 2,5 jaar bij Malinwa trekt Lion Lauberbach naar Venezia.



Danke, Lion & Erfolg in Italien! 💪🇮🇹 pic.twitter.com/MauDchLZak — KV Mechelen (@kvmechelen) January 29, 2026

Met Bouke Boersma, een 20-jarige centrumspits die overkwam van Go Ahead Eagles, heeft Malinwa ondertussen wel al een opvolger in huis. De jonge Nederlander heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van 450.000 euro en moet Lauberbach dus helpen te doen vergeten.

KV Mechelen neemt na 2,5 jaar afscheid van Lion Lauberbach

Lauberbach kwam in juli 2023 over van het Duitse Braunschweig en de ondertussen 27-jarige aanvaller wierp zich gaandeweg op tot een echte sterkhouder bij De Kakkers. Zijn marktwaarde steeg in 2,5 jaar van 600.000 euro naar 1,7 miljoen euro volgens Transfermarkt.





Dit seizoen was de Duitser goed voor zes goals en een assist in 22 wedstrijden voor Malinwa, over zijn hele periode bij Mechelen kon hij twintig goals en vijf assists laten noteren in 96 wedstrijden. We wensen hem alvast het beste in Italië.