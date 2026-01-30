Kwaliteit boven kwantiteit! Belgische clubs geven Nederland het nakijken en tweede CL-ticket is reëel

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Kwaliteit boven kwantiteit! Belgische clubs geven Nederland het nakijken en tweede CL-ticket is reëel
Een paar maanden geleden was het nog treurnis omdat het Europese verhaal van de Belgische clubs op een ramp leek af te stevenen. Intussen is dat helemaal gekeerd.Dankzij sterke Europese campagnes v an Club Brugge, Racing Genk en Union heeft België alsnog uitstekende zaken gedaan.

Ons land had dit seizoen amper drie vertegenwoordigers in de groepsfases, wat vooraf weinig hoop gaf. De vroege uitschakelingen van Anderlecht en Charleroi in de Conference League maakten het beeld zelfs somber. Maar kwaliteit bleek belangrijker dan kwantiteit.

België sprokkelde ondertussen al 10.000 coëfficiëntenpunten, met als hoogtepunt een bijna perfecte week waarin de drie clubs samen 1.200 punten pakten. De kwalificaties van Club Brugge en Genk voor de volgende ronde leverden bovendien extra bonuspunten op.

Daarmee blijft België achtste op de UEFA-ranking, dezelfde positie als aan het begin van het seizoen. Dat lijkt status quo, maar onder de oppervlakte beweegt er heel wat, vooral door wat er bij de concurrentie gebeurt.

België loopt in op Nederland op de UEFA-ranking

Nederland beleeft namelijk een regelrechte Europese nachtmerrie. PSV, Ajax, Feyenoord, Utrecht en Go Ahead Eagles zijn allemaal uitgeschakeld, waardoor alleen AZ Alkmaar nog overblijft. Dat contrast met België is opvallend groot.

Lees ook... Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö
Met het oog op volgend seizoen opent dat perspectieven. België ziet binnenkort een zwak Europees jaar wegvallen, terwijl Nederland en ook Portugal veel punten verliezen. Als Club Brugge en Genk hun parcours doortrekken, kan België vol meestrijden voor plaats zes op de ranking. En dus twee rechtstreekse Champions League-tickets.

