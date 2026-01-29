DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot wil de komende maanden de remonte naar boven inzetten in de Challenger Pro League. Het mikt nog steeds op de tweede rechtstreekse promotieplaats waar KV Kortrijk momenteel staat en anders zal het via de Promotion Play-offs moeten gebeuren.

Beerschot wil zijn doelen gaan behalen de komende maanden. Daartoe haalt het Ken Masui op huurbasis weg bij Nagoya Grampus. Hij moet voor extra creativiteit gaan zorgen op het middenveld, zoals De Mannekes laten weten.

Beerschot haalt Ken Masui op huurbasis bij Nagoya Grampus

"De 24-jarige Japanner maakt de overstap van Nagoya Grampus (tot hiervoor uitgeleend aan Júbilo Iwata) naar het Kiel en tekent bij Mauve-Wit een contract tot het einde van het seizoen. Beerschot heeft ook een aankoopoptie in het contract opgenomen."

"Masui is een middenvelder met een groot loopvermogen, een sterke technische bagage en een goede spelintelligentie. Met zijn profiel haalt Beerschot extra dynamiek en creativiteit in huis op het middenveld", aldus Beerschot op haar webstek.

Speler én Beerschot in de wolken met overstap

De nieuwe aanwinst kijkt uit naar zijn Europese avontuur: “Ik ben erg blij met deze stap in mijn carrière. Beerschot is mijn eerste club in Europa en ik kijk er enorm naar uit om hier mijn eerste stappen te zetten. Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen en alles geven voor de club."


En ook Sporting Director Murat Akin is overtuigd van het potentieel van Masui: “Ken is een speler die perfect past binnen onze visie. Hij is 24 jaar, heeft al een mooie ontwikkeling doorgemaakt en wij zijn ervan overtuigd dat hij van toegevoegde waarde kan zijn. Bij Beerschot krijgt hij de kans om zich verder te ontplooien en een belangrijke rol op te nemen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
Nagoya Grampus

Meer nieuws

Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

20:20
LIVE: Nicky Hayen voert drie wissels door bij KRC Genk, deze spits mag starten Live

LIVE: Nicky Hayen voert drie wissels door bij KRC Genk, deze spits mag starten

19:57
Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

20:00
DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

19:40
Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

19:20
1
Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

19:00
1
DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

18:50
2
Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

18:40
2
Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

18:20
DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

18:00
'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

17:40
'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

17:10
17
"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

17:20
'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

17:00
Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

16:30
1
'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

16:15
🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

16:00
1
Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei Reactie

Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei

15:15
1
'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

15:30
2
DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

14:50
Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

15:00
Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

14:40
4
DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

14:20
Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

13:45
De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

14:00
2
Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

13:30
2
Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet Reactie

Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet

12:50
Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

13:15
3
Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

13:00
2
Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

12:40
15
Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

12:20
Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

12:00
6
Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

11:40
5
"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

11:20
13
Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

11:00
Zondag stond hij nog in de basis: Anderlecht kondigt vertrek aan van verdediger

Zondag stond hij nog in de basis: Anderlecht kondigt vertrek aan van verdediger

10:21
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 22
Eupen Eupen 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 1-0 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
K Beerschot VA K Beerschot VA 0-0 Seraing Seraing
Jong Genk Jong Genk 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 2-4 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis Nelvafrel Nelvafrel over 'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen' Joe Joe over Frutos geeft transfer toe: La Louvière shopt bij Belgische topclub RememberLierse RememberLierse over Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B? Nelvafrel Nelvafrel over KRC Genk - Malmö FF: - Nelvafrel Nelvafrel over "Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht Nelvafrel Nelvafrel over Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven" Dirk1897 Dirk1897 over De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne bink bink over Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback van aanvaller Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved