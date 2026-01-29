DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

Beerschot wil de komende maanden de remonte naar boven inzetten in de Challenger Pro League. Het mikt nog steeds op de tweede rechtstreekse promotieplaats waar KV Kortrijk momenteel staat en anders zal het via de Promotion Play-offs moeten gebeuren.

Beerschot wil zijn doelen gaan behalen de komende maanden. Daartoe haalt het Ken Masui op huurbasis weg bij Nagoya Grampus. Hij moet voor extra creativiteit gaan zorgen op het middenveld, zoals De Mannekes laten weten.

Beerschot haalt Ken Masui op huurbasis bij Nagoya Grampus

"De 24-jarige Japanner maakt de overstap van Nagoya Grampus (tot hiervoor uitgeleend aan Júbilo Iwata) naar het Kiel en tekent bij Mauve-Wit een contract tot het einde van het seizoen. Beerschot heeft ook een aankoopoptie in het contract opgenomen."

"Masui is een middenvelder met een groot loopvermogen, een sterke technische bagage en een goede spelintelligentie. Met zijn profiel haalt Beerschot extra dynamiek en creativiteit in huis op het middenveld", aldus Beerschot op haar webstek.

Speler én Beerschot in de wolken met overstap

De nieuwe aanwinst kijkt uit naar zijn Europese avontuur: “Ik ben erg blij met deze stap in mijn carrière. Beerschot is mijn eerste club in Europa en ik kijk er enorm naar uit om hier mijn eerste stappen te zetten. Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen en alles geven voor de club."



En ook Sporting Director Murat Akin is overtuigd van het potentieel van Masui: “Ken is een speler die perfect past binnen onze visie. Hij is 24 jaar, heeft al een mooie ontwikkeling doorgemaakt en wij zijn ervan overtuigd dat hij van toegevoegde waarde kan zijn. Bij Beerschot krijgt hij de kans om zich verder te ontplooien en een belangrijke rol op te nemen.”