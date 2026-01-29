Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

KRC Genk speelt op donderdagavond een belangrijk duel tegen het Zweedse Malmö. Als ze die winnen, dan mogen ze nog dromen van de top-8 in de Europa League. En dat zou van groot belang kunnen zijn.

KRC Genk staat na zeven speeldagen met 13 punten knap tiende in de League Phase van de Europa League. Met een overwinning tegen het Zweedse Malmö is er een realistische kans op de top-8. En dat kan van belang zijn.

De top-24 plaatst zich voor een verlengd avontuur in de Europa League. Maar als Genk nog in de top-8 kan raken, dan gaat het sowieso een ronde verder en moet het niet starten in de tussenronde. Het is dan vrij op 19 en 26 februari.

De coëfficiënt, vrije weken en nog meer positieve zaken

Dat zou betekenen dat het in een cruciale fase met oog op het toch nog proberen te halen van de Champions' Play-offs twee vrije midweken krijgt - zeker een heel belangrijk gegeven voor de Limburgers. En dan zouden ze ook reekshoofd zijn in de achtste finales.

Dat wil zeggen dat ze mogen spelen tegen een team dat niet in de top-8 eindigde én dat ze eerst op verplaatsing mogen spelen en pas dan thuis moeten spelen. En ook voor de Belgische coëfficiënt zou het een goede zaak zijn.

KRC Genk kijkt naar Betis Sevilla, Porto, Ferencvaros en AS Roma

Er zijn bonuspunten voor het zich plaatsen voor de achtste finales én per plaats dat je hoger kan eindigen in de League Phase krijg je extra punten. Een achtste plaats levert 4,250 punten op, een vijfde plaats al 5,000 punten bijvoorbeeld.



Genk moet voor een plaats in de top-8 zelf winnen (al zou het bij een gelijkspel heel erg misschien ook nog kunnen lukken) en hopen dat Betis Sevilla en Porto dat niet doen. Ook nederlagen van AS Roma en Ferencvaros kunnen een goede zaak betekenen.