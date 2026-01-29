Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"

Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"
Foto: © photonews

KRC Genk wilde maar wat graag in eigen huis winnen van staartploeg Malmö FF om op die manier vol voor de top-8 te kunnen gaan in de League Phase van de Europa League. Zo zouden ze ook meteen een ronde kunnen overslaan.

KRC Genk wilde graag winnen tegen Malmö FF. Een overwinning tegen de Zweden zou hun kansen op de top-8 vrij groot maken, waardoor ze heel wat voordelen zouden hebben naar het vervolg van de Europa League toe.

KRC Genk meteen op achterstand tegen Malmö

Na drie minuten kwam Genk echter al op achterstand. Taha Abdi Ali kreeg heel wat tijd en ruimte en kon de 0-1 via de voet van Matte Smets in doel werken. En zo kreeg KRC Genk vrij vroeg te maken met een stevige domper.

De supporters hadden meteen een reden tot morren, zowel in het stadion als via de sociale media. Er werd dan ook gesproken van een vermijdbaar doelpunt. En daar valt op zich zeker wel iets voor te zeggen, want het zag er verdedigend niet geweldig uit.

KRC Genk verdedigde kinderlijk bij de 0-1 tegen Malmö

Ook Bart Raes was meteen streng voor KRC Genk: "Hoe is het mogelijk dat Genk hier na drie minuten al op achterstand komt? Dit is een serieuze klop op hun kop. Met één simpele bal splijten ze het open. Ze vallen de bal niet aan ..."

"De bal wijkt af en zo is Lawal kansloos. Dit is echt zo kinderlijk verdedigd van Racing Genk. Dat is echt heel slap aan de wedstrijd beginnen", aldus Raes bij PlaySports tijdens de live-uitzending van de wedstrijd tussen Genk en Malmö.

