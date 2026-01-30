Winst Club Brugge heeft zware gevolgen bij tegenstander, mogelijk goed nieuws voor Vermeeren

De stevige nederlaag van Marseille in Jan Breydel heeft gevolgen. De Franse topclub werd met een duidelijke 3-0-nederlaag huiswaarts gestuurd. In Frankrijk klinkt het intussen dat Roberto De Zerbi zijn ontslag heeft aangeboden.

Marseille zag sterretjes in Brugge, zeker voor de rust. Club speelde met lef en intensiteit, terwijl de bezoekers geen moment vat kregen op het spel. Ook na de pauze bleef het verschil duidelijk, met een sterke Simon Mignolet als sluitstuk bij blauw-zwart.

De kritiek richt zich nu volop op De Zerbi. Vooral het wankele middenveld en het gebrek aan automatismen worden hem aangerekend. De Italiaanse coach wisselde dit seizoen voortdurend van basiselftal, wat de stabiliteit bij Marseille zichtbaar heeft ondergraven.

Roberto De Zerbi heeft zijn ontslag aangeboden bij Marseille

Na afloop nam De Zerbi de schuld op zich. Hij sprak over zelfreflectie en verantwoordelijkheid, maar achter de schermen zou de nederlaag in Brugge de spreekwoordelijke druppel zijn geweest. Franse media melden dat hij zijn ontslag inmiddels op tafel heeft gelegd bij het bestuur.

Opvallend: De Zerbi reisde niet mee naar Parijs voor de voorbereiding op het competitieduel tegen Paris FC. Het bestuur buigt zich nu over zijn toekomst, al had het hem tot voor kort nog openlijk gesteund.

Een trainerswissel zou ook gevolgen kunnen hebben voor Arthur Vermeeren. De Belgische middenvelder verdween de voorbije weken uit beeld na scherpe kritiek van De Zerbi en kreeg amper nog speelminuten. Of De Zerbi alsnog aanblijft of niet: de nasleep van Jan Breydel laat zich ook in Marseille voelen.

