"KV Mechelen en Beveren wilden me niet" - Winteraanwinst STVV over zijn lange weg richting top

Oumar Diouf (22) zorgde voor een droomstart bij STVV. Tegen La Louvière scoorde hij bij zijn eerste balcontact en bezorgde zijn nieuwe club zo meteen de overwinning (1-2). Voor de Senegalees was het een bevestiging dat hij klaar is voor de Belgische top.

Toch verliep zijn weg naar de Jupiler Pro League niet eenvoudig. “Toen ik in december 2022 voor het eerst in België kwam, trainde ik twee weken bij KV Mechelen en een week bij Beveren", vertelt Diouf in HBvL. “Maar zij wilden me niet.”

Na die tegenslag vond hij een contract bij Rizespor in Turkije. Daar liep hij echter al snel een enkelblessure op en raakte hij uit de ploeg. “Na de voorbereiding van mijn tweede seizoen kreeg ik te horen dat ik beter kon vertrekken", aldus Diouf.

Omar Diouf heeft al een lange weg afgelegd voor STVV

Zijn volgende halte werd Genclik Gücu in Turks Cyprus, een competitie die niet erkend wordt door UEFA of FIFA. “Het was niet mijn droombestemming, maar ik had geen keuze. Of ik speelde daar, of ik lag een jaar stil. Ik koos voor spelen en scoorde veel doelpunten", zegt de spits.

Daarna kwam RFC Luik, waar hij zich eerst als testspeler moest bewijzen. Hij scoorde in de voorbereiding aan de lopende band en verdiende een contract van twee jaar. Na twaalf wedstrijden stond hij al op acht goals, wat hem plots op de radar zette van STVV en zelfs enkele buitenlandse clubs.



Uiteindelijk koos Diouf bewust voor STVV. “Ik wil mijn carrière rustig opbouwen, hier kan ik ervaring opdoen en stap voor stap vooruitgang boeken. Het is het ideale volgende project voor mij", besluit hij.