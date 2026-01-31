Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5858

Club Brugge neemt het in de Champions League op tegen Atlético Madrid. Johan Boskamp lijkt er wel vertrouwen in te hebben. De Nederlandse analist was bijzonder onder de indruk van de Europese prestatie tegen Marseille.

“Ik wist niet wat ik zag, zo goed waren ze”, vertelt Boskamp in Het Belang van Limburg. Volgens hem was het contrast met de nederlaag tegen La Louvière nauwelijks te geloven.

“Als je dat vergeleek met het zootje dat twee weken geleden verloor van La Louvière, dan was dit een totaal andere ploeg”, klonk het scherp. Net die Europese mindset verwacht Boskamp op het hoogste niveau.

Volgens de voormalige trainer zijn zulke avonden zelfs een luxe voor coaches. “Voor een trainer moeten dat de makkelijkste wedstrijden van het seizoen zijn. Spelers horen zo opgenaaid te zijn, dat je als trainer geen flikker meer moet uitsteken.”

Boskamp ziet het fiftyfifty tegen Atlético als Club Brugge speelt zoals tegen Marseille

Boskamp hoopt nu vooral dat Club Brugge die intensiteit kan doortrekken tegen Atlético. “Als ze spelen zoals tegen Marseille, dan wordt het fifty-fifty.”


Maar hij waarschuwt ook meteen. “Als ze spelen zoals tegen La Louvière, dan wordt het een hapje voor Atlético”, aldus Boskamp, die afsluit met lof voor Diego Simeone: “Ik blijf het knap vinden dat hij daar nu al veertien jaar de boel blijft opnaaien. In België zie ik het hem niemand nadoen.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Smet op zege tegen Marseille: klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

Smet op zege tegen Marseille: klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

14:30
1
Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

14:42
Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

14:00
2
Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

12:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Pau

13:15
Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

13:00
2
Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

13:28
Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

13:15
1
Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

10:00
OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

12:50
Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

12:00
Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

10:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

09:30
1
'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

11:30
2
Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

11:00
Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

12:15
LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

09:45
Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

08:00
5
'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

07:30
3
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

09:15
Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

08:40
🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

08:20
1
OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

09:00
Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

22:00
2
DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

07:40
Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

06:30
3
Na blessure tijdens CL-wedstrijd: eindelijk meer nieuws over Jérémy Doku

Na blessure tijdens CL-wedstrijd: eindelijk meer nieuws over Jérémy Doku

07:00
Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

22:40
La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

23:00
Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League

Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League

22:30
Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

21:41
1
Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

21:01
7
Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

21:20
Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

17:30
3
Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico Interview

Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

20:02

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Cercle Brugge - Antwerp: - Green kill Green kill over Smet op zege tegen Marseille: klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans Redneck. Redneck. over Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar" Nelvafrel Nelvafrel over Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik Marc Van den Steen Marc Van den Steen over Zulte Waregem - Westerlo: - NFFC- NFFC- over Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent We zijn de beste van België We zijn de beste van België over Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético" Impala Impala over Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers Frosties Frosties over 'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer' Green kill Green kill over Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved