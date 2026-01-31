Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

Club Brugge neemt het in de Champions League op tegen Atlético Madrid. Johan Boskamp lijkt er wel vertrouwen in te hebben. De Nederlandse analist was bijzonder onder de indruk van de Europese prestatie tegen Marseille.

“Ik wist niet wat ik zag, zo goed waren ze”, vertelt Boskamp in Het Belang van Limburg. Volgens hem was het contrast met de nederlaag tegen La Louvière nauwelijks te geloven.

“Als je dat vergeleek met het zootje dat twee weken geleden verloor van La Louvière, dan was dit een totaal andere ploeg”, klonk het scherp. Net die Europese mindset verwacht Boskamp op het hoogste niveau.

Volgens de voormalige trainer zijn zulke avonden zelfs een luxe voor coaches. “Voor een trainer moeten dat de makkelijkste wedstrijden van het seizoen zijn. Spelers horen zo opgenaaid te zijn, dat je als trainer geen flikker meer moet uitsteken.”

Boskamp ziet het fiftyfifty tegen Atlético als Club Brugge speelt zoals tegen Marseille

Boskamp hoopt nu vooral dat Club Brugge die intensiteit kan doortrekken tegen Atlético. “Als ze spelen zoals tegen Marseille, dan wordt het fifty-fifty.”



Maar hij waarschuwt ook meteen. “Als ze spelen zoals tegen La Louvière, dan wordt het een hapje voor Atlético”, aldus Boskamp, die afsluit met lof voor Diego Simeone: “Ik blijf het knap vinden dat hij daar nu al veertien jaar de boel blijft opnaaien. In België zie ik het hem niemand nadoen.”