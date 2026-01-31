Smet op zege tegen Marseille: klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

Na de overwinning van Club Brugge tegen Marseille in de Champions League zijn verschillende supporters van buitenlandse afkomst slachtoffer geworden van gewelddadige aanvallen. Onder de slachtoffers was ook de makelaar van aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang.

Een van de slachtoffers, Yassine (29), bezocht voor het eerst het Jan Breydelstadion. “We liepen langs een honderdtal hooligans. Plots hoorde ik scheldwoorden zoals ‘vuile makaken’ en kreeg ik een vuistslag in mijn gezicht", vertelt hij bij Le Soir.

De situatie escaleerde snel. Yassine werd achtervolgd, tegen de grond gewerkt en meerdere keren geslagen. “Ik dacht dat ik mijn leven zou verliezen. Overal om mij heen werden ook andere mensen van buitenlandse origine aangevallen. Het was afschuwelijk", aldus Yassine.

Verschillende fans - waaronder de makelaar van Aubameyang - kregen klappen in Jan Breydel

Ook de makelaar van Aubameyang ontsnapte niet aan het geweld. “Het duurde een minuut of twee. Ik kreeg klappen in mijn gezicht en achter mijn nek, mijn oog is blauw en mijn hand gewond,” vertelt hij, nog steeds onder de indruk van de aanval.

De politie bevestigt dat er wel interventies waren bij confrontaties tussen Club Brugge- en Marseille-supporters in het stadscentrum, maar niet op de plek van de aanvallen. Niemand werd tot nu toe gearresteerd.



De aanvallen worden in verband gebracht met de North Fanatics 13, een groep ultras van Club Brugge met extreemrechtse banden, die eerder betrokken waren bij soortgelijke racistische incidenten. Yassine besluit: “Het was mijn eerste keer in Brugge en het zal ook mijn laatste zijn.”