'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'
Foto: © photonews

KAA Gent is volop bezig met zijn kern opnieuw samen te proberen stellen. Daartoe wil het ook een aantal uitgaande deals regelen, zodat er plaats komt in de kern en meer geld in de buidel. Nu lijkt het ook te gaan cashen op een speler van Jong Gent.

KAA Gent zou wel eens afscheid kunnen gaan nemen van Mohamed Soumah. Die speelde vorig jaar in de play-offs nog een aantal wedstrijden mee bij de A-kern van de Buffalo's, maar komt dit seizoen niet meer echt in de plannen voor.

Jong Gent lijkt kapitein Mohamed Soumah kwijt te gaan spelen

De verdediger uit Guinee heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 400.000 euro en ligt nog tot juni 2028 onder contract in de Planet Group Arena, maar deze winter zou hij wel eens onverwacht een flink geldbedrag kunnen opleveren.

Dit seizoen was hij al goed voor een doelpunt in negentien wedstrijden bij Jong Gent, waarin hij in totaal 1710 speelminuten verzamelde. Daarmee is de centrale verdediger een echte sterkhouder - meestal is hij zelfs kapitein.

Transfer van Soumah voor 1 miljoen euro van KAA Gent naar IK Sirius in Zweden?

KAA Gent en IK Sirius hebben volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri een akkoord bereikt over de definitieve transfer van Mohamed Soumah naar Zweden voor een bedrag van een miljoen euro, inclusief bonussen.

De Guineese verdediger zal volgens hem daarna naar verwachting een contract tekenen voor de komende vier seizoenen. Daarmee zou Jong Gent een belangrijke speler kwijtspelen, maar ook opnieuw middelen ter beschikking krijgen.

KAA Gent
La Louvière
Mohamed Soumah

