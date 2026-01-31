🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

KAA Gent liet op bezoek bij La Louvière twee dure punten liggen. Nolan Gillot zorgde ervoor dat zijn team in de laatste tien minuten gelijk maakte tegen de Buffalo's. Hij vertelde ons over zijn beslissende vrije trap, waarvan we ook de beelden hebben.

Toen Gent vroeg in de tweede helft de score opende, dachten de Buffalo's het zwaarste achter de rug te hebben tegen een thuisploeg die verzwakt was door de blessure van Joël Ito. Het venijn zat in de staart, want Davy Roef werd geklopt door een vrije trap van Nolan Gillot die ogenschijnlijk onschuldig leek.

🐺 | Nolan Gillot ne s’attendait certainement pas à ça ! 😳💥 #RALGNT pic.twitter.com/0lmCbnYcMH — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 30, 2026

"Ik wilde een voorzet geven. We blijven wel aan dit soort lange vrije trappen langs de as werken. Je moet ze krachtig nemen en op doel richten. Dat heb ik gedaan en dat veroorzaakte een fout van de Gent-doelman die een voorzet had verwacht. Dat is mooi, want zo kunnen we met een punt huiswaarts keren", legt Gillot na de wedstrijd uit tegenover onze redactie.

De 22-jarige Fransman begon de wedstrijd echter op de bank. Hij had aan het eind van het kalenderjaar al als supersub gespeeld tegen Zulte Waregem en Westerlo. Zijn voorzetkwaliteit kan in de tweede seizoenshelft nog voor kopzorgen zorgen.

Nolan Gillot bewijst andermaal zijn gelijk als invaller voor La Louvière

Maar hij laat zich er niet door meeslepen: "Wanneer de coach een beroep op mij doet, is dat om het team te helpen. Ik wist dat ik kon bijdragen met voorzetten of stilstaande fasen. Een basisplaats? Dat is een vraag voor de trainer", lacht hij.



Op zijn manier belichaamt Nolan Gillot de mentale kracht van RAAL La Louvière: "We hebben al eens situaties omgekeerd, dit jaar of vorig seizoen. Of het nu 1-0 of 2-0 was, we weten dat we terug kunnen komen. We hebben het vermogen om niets los te laten en te blijven gaan."