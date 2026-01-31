Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

Roman Yaremchuk, ooit de duurste miskoop uit de geschiedenis van Club Brugge, staat op het punt om zijn carrière een nieuwe start te geven bij Olympique Lyon. 

De Oekraïense spits werd destijds voor 17 miljoen euro naar Brugge gehaald, maar kon nooit overtuigen en werd uiteindelijk verkocht aan Olympiakos voor slechts 2 miljoen.

De 30-jarige international, goed voor 65 caps en 17 doelpunten voor Oekraïne, arriveert zondag in Lyon om zijn medische testen te ondergaan. Maandag wordt hij officieel op huurbasis tot het einde van het seizoen voorgesteld bij de Franse club.

Roman Yaremchuk gaat voor Lyon spelen

Yaremchuk komt bij Lyon terecht in een ploeg van coach Paulo Fonseca, die de laatste dagen herhaaldelijk benadrukte dat hij dringend een extra centrumspits nodig had. Met de komst van de Oekraïner krijgt Fonseca precies het type aanvaller dat hij zoekt.

De spits past perfect bij het profiel dat Lyon wil: groot (1,91 m), sterk in het strafschopgebied en complementair aan spelers zoals Endrick. Hij moet helpen om de concurrentie aan te gaan in de drie competities waarin Lyon dit seizoen actief is.


Lyon beschikt over een optie tot koop van ongeveer 4 miljoen euro, maar deze is niet verplicht. De spits krijgt dus alsnog een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen in de Ligue 1.

