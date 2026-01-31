Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

Club NXT heeft vrijdagavond opnieuw drie punten gepakt, dit keer tegen Seraing, dankzij een doelpunt van de Sloveense middenvelder Tian Nai Koren. Het is de derde zege op rij voor de jonge Brugse ploeg, die eerder dit seizoen nog maar één overwinning had geboekt in twintig wedstrijden.

Trainer Jonas De Roeck voerde voor de match tegen Seraing enkele wijzigingen door. Axl De Corte, Wout Verlinden en Tobias Lund Jensen startten in plaats van Argus Vanden Driessche, Vince Osuji en Tian Nai Koren, terwijl Lynnt Audoor zijn broer Sem verving, die geblesseerd was.

Na een eerste helft zonder doelpunten, zorgden de wissels na rust voor het verschil. Koren scoorde op aangeven van Luicas Delorge, zijn eerste doelpunt voor Club NXT, en dat bleek genoeg om de overwinning veilig te stellen, ondanks een slotoffensief van Seraing.

De North Fanatics kwamen opdagen om Club NXT te steunen

Opvallend was de steun van de harde kern van Club Brugge, de North Fanatics. Ze waren aanwezig op de tribune in Roeselare, brachten sfeer en een spandoek met de slogan ‘Nxt is the Future’ mee, wat volgens woordvoerster Tine Claeys een grote opsteker voor de spelers was.

De Roeck was zeer tevreden over de prestatie en benadrukte dat zijn ploeg altijd hard werkte, ondanks een moeizame seizoensstart. “Het moest eens keren, we zouden op een keer punten gaan pakken. De spelers maakten progressie en speelden een volwassen wedstrijd", aldus de coach bij Het Nieuwsblad.



Het feest mag echter niet te lang duren. Dinsdag staat in de Youth League al een nieuwe uitdaging op het programma: Club NXT ontvangt AS Monaco in Roeselare, een ploeg die ze eerder dit seizoen al wisten te verslaan.