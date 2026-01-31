Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

Juventus wordt komende zomer normaal gezien gedwongen om liefst 43 miljoen euro uit te geven aan Rode Duivel Loïs Openda. De Belg beleeft echter een absoluut rampzalig seizoen en dus zou dat wel eens grote problemen kunnen opleveren.

Toen Loïs Openda afgelopen zomer op huurbasis arriveerde om zich te herpakken na maanden van moeilijke periodes bij RB Leipzig, wist Juventus al dat ze meer dan 40 miljoen euro zou moeten neertellen (men spreekt van 43 miljoen, volgens diverse Duitse en Italiaanse bronnen) aan het einde van het seizoen. De huurovereenkomst omvat een verplichte aankoopoptie - onder bepaalde voorwaarden.

Loïs Openda is een heel dure transfer in wording voor Juventus Turijn

Zes maanden later heerst er ontzetting in Turijn. Openda heeft slechts één klein doelpunt gescoord in de Serie A en dat alles in 25 wedstrijden sinds zijn komst naar Italië. Dat zijn handelswaarde op Transfermarkt op 40 miljoen euro blijft staan? Dat ligt eerder aan zijn contractuele situatie dan aan zijn prestaties.

Maar Juventus kan niet achterover leunen en Tuttosport onthult dat de club al van plan is om de schade te beperken in het vooruitzicht op het komende seizoen. Openda terug verkopen voor dit bedrag volgend seizoen, tenzij er een gigantisch bod uit het Midden-Oosten komt, lijkt onmogelijk.

Volgt er een uitleenbeurt voor Loïs Openda?

Volgens de Italiaanse media zou de voorkeursoptie van De Oude Dame kunnen zijn om Loïs Openda komend seizoen te verhuren, zodat hij vertrouwen kan terugvinden bij een club met minder aanzien en terug kan keren naar Turijn in betere vorm - of dan snel verkocht kan worden voor een redelijke som.



Ook zijn seizoen bij de nationale ploeg weerspiegelde zich in zijn optredens, die door Rudi Garcia als ontoereikend werden beoordeeld en die de bondscoach zelfs deden kiezen voor Charles De Ketelaere als "valse negen". Een situatie die de voormalig RC Lens-speler duur kan komen te staan bij het moment om te kiezen wie naar het WK 2026 zal afreizen...