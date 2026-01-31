Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico
In aanloop naar de Clasico van zondag hebben zowel de Famille des Rouches als de Fan Council van Anderlecht de supporters opgeroepen om kalm te blijven en respect te tonen, zowel tijdens de wedstrijd als in en rond het stadion.

Zondag nemen Standard en RSC Anderlecht het tegen elkaar op in Sclessin voor een Clasico die onder hoogspanning staat. Dat heeft alles te maken met de sportieve situatie van beide clubs en de ontevredenheid bij de supporters na de tegenvallende resultaten van de voorbije weken. In aanloop naar de match riepen zowel de Famille des Rouches als de Fan Council van Anderlecht op tot kalmte.

"Zondag trekken we met meer dan 1.000 supporters naar Standard. Dat is een grote trots, maar ook een zware verantwoordelijkheid", schrijft de Brusselse supportersraad. "We roepen iedereen op om rustig te blijven, wat er ook gebeurt. Dit is het ideale moment om te tonen dat verplaatsingen veilig en met respect voor de regels kunnen verlopen, zelfs met een groot aantal supporters. Steun het team met passie, maar altijd met respect."

Oproep tot kalmte bij Standard en Anderlecht

Ook aan Luikse zijde werd de toon gematigd. Nadat de Ultras Inferno eerder opriepen om "van Sclessin een hel te maken", probeerde de Famille des Rouches een eventuele escalatie net te voorkomen.

"De FDR roept onze supporters op om kalmte, respect en verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen. In deze delicate periode zijn eenheid en solidariteit rond de ploeg essentieel", klinkt het.

"De Clasico is een uniek moment: hij staat symbool voor de passie, de vurigheid en de trouw die onze supporters al jaren kenmerken. We vragen iedereen om zich voorbeeldig te gedragen, zowel op de tribunes als rond het stadion, zodat deze affiche een voetbalfeest blijft en een gedeeld moment van passie."

Lees ook... Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op

"In die geest doet de Famille des Rouches een duidelijke oproep tot de-escalatie en vraagt ze iedereen om actief bij te dragen aan een vlot en sereen verloop van de wedstrijd. We nodigen alle supporters uit om hun energie te kanaliseren in de steun aan het team, elk gedrag te vermijden dat spanningen kan veroorzaken en opnieuw te tonen dat onze vurigheid een motor is, nooit een obstakel."

Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (01/02).

