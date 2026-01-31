Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

Het was niet de eerste keuze van Michael Carrick, maar Joshua Zirkzee heeft nu toch besloten om bij Manchester United te blijven. Al krijgt hij daar nog maar weinig speeltijd en waren er veel clubs geïnteresseerd.

Het seizoen van Joshua Zirkzee (24 jaar) verloopt lastig: hoewel hij 14 Premier League-wedstrijden heeft gespeeld (2 doelpunten), is de Nederlandse spits pas vier keer aan de aftrap verschenen en blijft hij een rotatiespeler in de selectie. Zijn situatie zou niet veranderen onder Michael Carrick, die onlangs ook de leiding bij de Red Devils overnam.

Maar terwijl er tijdens deze wintertransferperiode een transfer werd genoemd, zou Zirkzee uiteindelijk hebben besloten om bij Manchester United te blijven tot het einde van het seizoen en te vechten voor zijn plek. Dat meldt Sun.

Zirkzee vertrekt niet: een kruis door het WK?

Zirkzee werd vooral genoemd in Italië, waar hij eerder uitblonk in de kleuren van Bologna FC. Een potentiële transfer naar AS Roma werd genoemd, maar clubs zoals Torino werden ook genoemd. Het zal uiteindelijk dus niet gebeuren.

Voor Joshua Zirkzee is het een riskante gok op enkele maanden voor het WK. De voormalige aanvaller van RSC Anderlecht heeft 6 interlands achter zijn naam staan, maar is in 2025 geen enkele keer opgeroepen vanwege zijn gebrek aan speeltijd bij Manchester United.

Een marktwaarde in vrije val bij Transfermarkt



Zirkzee had Bologna in juli 2024 verlaten, waarbij de Red Devils meer dan 42 miljoen euro neertelden voor zijn diensten. Hij werd destijds gewaardeerd op 50 miljoen euro door Transfermarkt; tegenwoordig zou hij nog maar 25 miljoen waard zijn.