Na blessure tijdens CL-wedstrijd: eindelijk meer nieuws over Jérémy Doku

Foto: © photonews
Jérémy Doku was opnieuw beslissend voor Manchester City, maar moest tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray vroegtijdig naar de kant met een blessure. Nu komt er meer duidelijkheid over zijn blessure.

Jérémy Doku viel deze week uit in de Champions League-wedstrijd van Manchester City tegen Galatasaray. De flankaanvaller gaf eerst twee assists, voor hij met een blessure naar de kant moest.

Manchester City kwam nog niet met een degelijke update, tot nu. Assistent-coach Pepijn Lijnders sprak over de Rode Duivel via de officiële kanalen van de club.

Meer nieuws over blessure van Jérémy Doku vanuit Manchester

"Ik moet eerst en vooral Jérémy een groot compliment geven voor hoe hij gespeeld heeft", vertelde Lijnders. "Een topploeg wordt bepaald door de individuele kwaliteit van onze aanvallers, en hoe hij tussen de lijnen bewoog om aan te vallen — die eerste assist op Erling was ongelooflijk."

Nadien kwam de Nederlandse assistent-coach van City met een update over de situatie van Doku. "Jammer dat hij moest afhaken, en het is vergelijkbaar met zijn vorige blessure."


"Toen zat het aan de zijkant, nu meer centraal. Dat duurde toen 18 dagen. Ik denk dat het deze keer iets korter zal zijn, aangezien hij een robuuste speler is", besluit Lijnders.

