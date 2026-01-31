KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

De inheemse Amerikaan op het logo van KAA Gent blijft voorlopig gewoon op het shirt. Wie dat ooit wil veranderen, heeft voortaan de steun van twee derde van de abonnees nodig.

“Sommigen hebben ons logo op hun lijf getatoeëerd. Daar raak je niet zomaar aan", zegt supportersraadvoorzitter Quirijn Pannecoucke in Het Nieuwsblad. Al meer dan honderd jaar prijkt de inheemse Amerikaan op het logo van de club.

Mascotte Buffalo Benjamin zorgt daarnaast voor sfeer in de Ghelamco Arena. Toch groeit de kritiek: tegenstanders noemen het symbool een kwetsende karikatuur. Twee jaar geleden stak een Navajo-kunstenaar zelfs een supportersvlag in brand tijdens een performance, terwijl historicus Thomas Donald Jacobs sprak van een ‘schadelijk stereotype’.

Er is een twee derde fanmeerderheid nodig om het logo van KAA Gent te veranderen

Een verandering van het logo of de clubkleuren zal echter niet zomaar gebeuren. De supportersraad voerde een reglementswijziging door, zodat veranderingen alleen nog kunnen als twee derde van de abonnees instemt. Het vetorecht van de fans werd zo flink versterkt.

“Als supportersraad hadden we al een stevige stok achter de deur, maar dat betrof slechts enkele tientallen mensen", legt Pannecoucke uit. “Wat als iemand binnen de club leden zou beïnvloeden met geld of cadeaus? In tijden van ‘woke gedoe’ willen we zeker zijn dat er echt draagvlak is.”



Andere clubs, zoals Daring Brussels, voerden de afgelopen jaren vaak een nieuw logo en nieuwe kleuren in, meestal onder leiding van een nieuwe directie. “Dat willen we bij Gent absoluut vermijden", zegt Pannecoucke. “Ons logo staat symbool voor de club. Daar kun je niet zomaar aan komen.”