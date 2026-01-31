Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wouter Vrancken blikt terug op zijn eerdere passages bij topclubs en vergelijkt die met zijn huidige werking bij STVV. Hij verduidelijkt hoe hij zijn traject zelf ziet.

Ervaringen bij Genk en Gent

Vrancken reageert op de vraag of werken bij een underdog hem beter ligt dan bij een topclub. “Ik vind het leuk werken hier, daar gaat het niet om”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. Tegelijk benadrukt hij dat hij ook bij Genk en Gent positieve periodes kende, ondanks de beeldvorming rond die episodes. Volgens hem werd van buitenaf vaak aangenomen dat die passages negatief waren, terwijl hij dat zelf anders ervoer.

Hij verwijst naar zijn periode bij Gent, waar de ploeg zesde eindigde. Dat resultaat was volgens hem een stap vooruit ten opzichte van de jaren voordien. Hij geeft aan dat de kern toen verzwakt was door het vertrek van belangrijke spelers, maar dat hij vertrouwen had in het project dat hem werd voorgesteld.

Beeldvorming en draagvlak

Vrancken vertelt dat de perceptie rond de ploeg destijds een rem vormde. Hij zegt dat de beeldvorming dusdanig was dat hij die jongens niet tot overachieven kon duwen. De omstandigheden maakten het volgens hem moeilijk om de spelers boven zichzelf te laten uitstijgen. Hij benadrukt dat steun vanuit de omgeving een cruciale factor blijft.

Bij STVV ziet hij dat draagvlak wel aanwezig. Hij wijst op de cohesie binnen de club en de bredere omgeving. “De spelers, de supporters, de staf, de stad, iedereen steunt elkaar.” Die gezamenlijke steun creëert volgens hem de voorwaarden om betere prestaties neer te zetten.

Lees ook... LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi
Vrancken besluit dat zijn huidige succes niet te maken heeft met het niveau van de club, maar met de omstandigheden waarin gewerkt wordt. De resultaten bij STVV tonen volgens hem wat mogelijk is wanneer alle geledingen dezelfde richting uitgaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KRC Genk
Wouter Vrancken

Meer nieuws

LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi Live

LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi

20:04
KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

17:30
Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

20:00
Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

21:20
🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden Reactie

🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden

19:15
KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

15:30
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

17:30
Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

19:00
Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

18:30
🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

17:52
🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

18:00
1
Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

17:00
Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

16:30
4
Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

13:28
Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

16:00
1
Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

15:46
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

15:00
Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

13:30
3
OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

15:15
1
Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

14:42
5
Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

14:30
17
Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

13:00
2
'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

11:30
2
Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

14:00
3
Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

13:15
2
Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

12:30
1
OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

12:50
Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

12:00
Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

10:30
Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

12:15
1
Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

11:00
🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

08:20
1
Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

10:00
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

09:15
Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

09:30
1
Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

08:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans Swakken Swakken over Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond Swakken Swakken over Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!" DINAMO ZAGREB DINAMO ZAGREB over Dit is de tegenstander van KRC Genk in de Europa League-play-offs Swakken Swakken over KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak Canard-i Canard-i over Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer' El Pulga El Pulga over Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine Limfizzkit Limfizzkit over Cercle Brugge - Antwerp: 0-4 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved