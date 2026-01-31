Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

Wouter Vrancken blikt terug op zijn eerdere passages bij topclubs en vergelijkt die met zijn huidige werking bij STVV. Hij verduidelijkt hoe hij zijn traject zelf ziet.

Ervaringen bij Genk en Gent

Vrancken reageert op de vraag of werken bij een underdog hem beter ligt dan bij een topclub. “Ik vind het leuk werken hier, daar gaat het niet om”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. Tegelijk benadrukt hij dat hij ook bij Genk en Gent positieve periodes kende, ondanks de beeldvorming rond die episodes. Volgens hem werd van buitenaf vaak aangenomen dat die passages negatief waren, terwijl hij dat zelf anders ervoer.

Hij verwijst naar zijn periode bij Gent, waar de ploeg zesde eindigde. Dat resultaat was volgens hem een stap vooruit ten opzichte van de jaren voordien. Hij geeft aan dat de kern toen verzwakt was door het vertrek van belangrijke spelers, maar dat hij vertrouwen had in het project dat hem werd voorgesteld.

Beeldvorming en draagvlak

Vrancken vertelt dat de perceptie rond de ploeg destijds een rem vormde. Hij zegt dat de beeldvorming dusdanig was dat hij die jongens niet tot overachieven kon duwen. De omstandigheden maakten het volgens hem moeilijk om de spelers boven zichzelf te laten uitstijgen. Hij benadrukt dat steun vanuit de omgeving een cruciale factor blijft.

Bij STVV ziet hij dat draagvlak wel aanwezig. Hij wijst op de cohesie binnen de club en de bredere omgeving. “De spelers, de supporters, de staf, de stad, iedereen steunt elkaar.” Die gezamenlijke steun creëert volgens hem de voorwaarden om betere prestaties neer te zetten.

Vrancken besluit dat zijn huidige succes niet te maken heeft met het niveau van de club, maar met de omstandigheden waarin gewerkt wordt. De resultaten bij STVV tonen volgens hem wat mogelijk is wanneer alle geledingen dezelfde richting uitgaan.