Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

De aanloop naar de Clasico tussen Standard en Anderlecht wordt overschaduwd door de druk op beide coaches. Johan Boskamp schetst hoe hij de wedstrijd en de context inschat.

Situatie bij Standard en Anderlecht

Boskamp benadrukt dat de twee teams al een tijd niet overtuigen. Hij stelt dat het niet echt lekker draait bij Standard en Anderlecht. Volgens hem zorgt de combinatie van twee ploegen in moeilijkheden voor een geladen sfeer. Hij verwijst naar zijn eigen ervaringen op Sclessin, waar de intensiteit volgens hem altijd uitzonderlijk was.

De analist verwacht echter dat de wedstrijd zelf minder explosief kan uitvallen. “Nou, dat kan wel eens tegenvallen”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Hij geeft aan dat beide ploegen mogelijk voorzichtig zullen opereren. De druk op de trainers speelt daarbij een grote rol. Boskamp vertelt dat de coaches onder een vergrootglas liggen en vooral niet willen verliezen.

Druk op Hasi en Euvrard

Boskamp noemt de situatie van Besnik Hasi bijzonder lastig. Hij zegt dat “het waardeloos is dat het zijn wedstrijd van de laatste kans is.” Ook bij Euvrard ziet hij een vergelijkbare druk ontstaan. Al heeft dat meestal niets te maken met hun werk, maar met het spelersmateriaal dat ter beschikking is.

Hij wijst erop dat de kern van beide teams niet altijd het niveau haalt dat van topclubs verwacht wordt. Dat maakt de positie van de trainers nog kwetsbaarder. De Clasico wordt daardoor niet alleen sportief, maar ook organisatorisch een belangrijke test.

Boskamp besluit dat de omstandigheden rond de wedstrijd zwaar wegen op alle betrokkenen. “Het is een clicheetje, maar voor clubs blijft het makkelijker om je trainer buiten te kegelen dan je spelers”, besluit hij.