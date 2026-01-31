Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico
Foto: © photonews

De aanloop naar de Clasico tussen Standard en Anderlecht wordt overschaduwd door de druk op beide coaches. Johan Boskamp schetst hoe hij de wedstrijd en de context inschat.

Situatie bij Standard en Anderlecht

Boskamp benadrukt dat de twee teams al een tijd niet overtuigen. Hij stelt dat het niet echt lekker draait bij Standard en Anderlecht. Volgens hem zorgt de combinatie van twee ploegen in moeilijkheden voor een geladen sfeer. Hij verwijst naar zijn eigen ervaringen op Sclessin, waar de intensiteit volgens hem altijd uitzonderlijk was.

De analist verwacht echter dat de wedstrijd zelf minder explosief kan uitvallen. “Nou, dat kan wel eens tegenvallen”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Hij geeft aan dat beide ploegen mogelijk voorzichtig zullen opereren. De druk op de trainers speelt daarbij een grote rol. Boskamp vertelt dat de coaches onder een vergrootglas liggen en vooral niet willen verliezen.

Druk op Hasi en Euvrard

Boskamp noemt de situatie van Besnik Hasi bijzonder lastig. Hij zegt dat “het waardeloos is dat het zijn wedstrijd van de laatste kans is.” Ook bij Euvrard ziet hij een vergelijkbare druk ontstaan. Al heeft dat meestal niets te maken met hun werk, maar met het spelersmateriaal dat ter beschikking is.

Hij wijst erop dat de kern van beide teams niet altijd het niveau haalt dat van topclubs verwacht wordt. Dat maakt de positie van de trainers nog kwetsbaarder. De Clasico wordt daardoor niet alleen sportief, maar ook organisatorisch een belangrijke test.

Boskamp besluit dat de omstandigheden rond de wedstrijd zwaar wegen op alle betrokkenen. “Het is een clicheetje, maar voor clubs blijft het makkelijker om je trainer buiten te kegelen dan je spelers”, besluit hij.

Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (01/02).

Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

18:30
Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

17:00
LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi Live

20:04
Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

16:30
4
Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

20:00
Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

19:30
Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

12:00
🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden Reactie

19:15
🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

17:52
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

17:30
Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op Interview

30/01
KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

17:30
🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

18:00
1
Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

08:40
Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

14:42
5
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

15:00
KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

15:30
10
Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico Interview

20:40
Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

16:00
1
Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

15:46
Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

06:30
3
Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

13:30
3
OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

15:15
1
Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

14:30
17
Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

13:28
Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

14:00
3
Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

13:15
2
Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

13:00
2
Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

12:30
1
OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

12:50
'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

11:30
2
Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

12:15
1
Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

11:00
Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

10:30
Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

10:00
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

09:15

