Genk-fans opgelet, Kos Karetsas is duidelijk: "Het mooiste wat er is, dat is het hoofddoel voor mij"

Racing Genk kon donderdag eindelijk nog eens vieren met zijn achterban. De zege tegen Malmö bracht niet alleen sportieve opluchting, maar zorgde ook voor een emotionele ontlading bij spelers én supporters in de Cegeka Arena.

Racing Genk kon donderdagavond tegen Malmö nog eens in eigen huis vieren met de supporters. Dat was ondertussen geleden van 30 november, toen het OH Leuven met 2-1 versloeg. Bij de spelers was de vreugde duidelijk zichtbaar.

"Het deed zowel voor ons als voor hen heel veel deugd", vertelde Daan Heymans ons na afloop. "We hebben de wedstrijd aangevat met veel druk, om de fans meteen mee te krijgen. Daarom was het jammer om meteen op achterstand te komen."

Heymans en Karetsas genieten van momenten met de fans

"Maar vanaf het moment dat we meer in de match kwamen stonden ze vol achter ons. Die energie gaf ons een boost op het veld. Na de wedstrijd was het dan uiteraard heel leuk. Het is nu zaak om dit wekelijks op te pikken", aldus Heymans.

Ook Konstantinos Karetsas genoot van het moment met de supporters na afloop. Hij werd luidkeels toegezongen door het publiek. "Dat was echt fijn. Mijn doel is om hen plezier te bezorgen", zei de aanvaller bij ons.

Lees ook... Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken›

"Ik denk dat het voor de rest van de ploeg ook zo is. Als we dan samen kunnen vieren is dat voor mij het mooiste wat er is. Dat is het hoofddoel voor mij, samen met de fans mooie momenten meemaken", aldus Karetsas. Woorden die de supporters graag zullen horen.