|31/01/2026 20:45
|Jupiler Pro League
|Speeldag 23
LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi
Zaterdagavond staan twee revelaties tegenover elkaar. STVV ontvangt Charleroi op Stayen dat sinds de komst van Hans Cornelis nog niet verloren heeft. Cornelis houdt vast aan zijn vertrouwde elf. Vrancken brengt Yamamoto in de ploeg ten koste van Merlen.
Bank: Loïc Mbe Soh - Joedrick Pupe - Oumar Diouf - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir
Vergelijking STVV - Charleroi
Positie
2
8
Punten
45
30
Gewonnen
14
8
Verloren
5
8
Gescoorde doelpunten
33
27
Doelpunten tegen
24
26
Gele kaarten
42
45
Rode kaarten
1
2
Onderlinge duels gewonnen
10
20
