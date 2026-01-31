Volg STVV - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 31/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23

LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi

Zaterdagavond staan twee revelaties tegenover elkaar. STVV ontvangt Charleroi op Stayen dat sinds de komst van Hans Cornelis nog niet verloren heeft. Cornelis houdt vast aan zijn vertrouwde elf. Vrancken brengt Yamamoto in de ploeg ten koste van Merlen.

Tijd   20:45 
STVV (STVV - Charleroi)
STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Loïc Mbe Soh - Joedrick Pupe - Oumar Diouf - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa

Charleroi (STVV - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir

Vergelijking STVV - Charleroi

Positie

2
8

Punten

45
30

Gewonnen

14
8

Verloren

5
8

Gescoorde doelpunten

33
27

Doelpunten tegen

24
26

Gele kaarten

42
45

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

10
20
19
03/08 19:15 Charleroi Charleroi 1-1 STVV STVV
21/12 16:00 Charleroi Charleroi 2-1 STVV STVV
03/08 20:45 STVV STVV 1-4 Charleroi Charleroi
23/12 18:15 STVV STVV 1-0 Charleroi Charleroi
03/09 19:15 Charleroi Charleroi 1-1 STVV STVV
26/02 19:15 Charleroi Charleroi 1-0 STVV STVV
15/10 18:15 STVV STVV 2-1 Charleroi Charleroi
28/01 20:45 STVV STVV 0-1 Charleroi Charleroi
31/07 16:15 Charleroi Charleroi 0-0 STVV STVV
05/03 20:45 Charleroi Charleroi 0-0 STVV STVV
12/12 20:45 STVV STVV 1-2 Charleroi Charleroi
24/11 20:00 STVV STVV 1-3 Charleroi Charleroi
21/09 18:00 Charleroi Charleroi 0-3 STVV STVV
04/05 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 STVV STVV
31/03 14:30 STVV STVV 3-1 Charleroi Charleroi
24/02 20:00 STVV STVV 3-1 Charleroi Charleroi
30/10 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 STVV STVV
03/03 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 STVV STVV
29/09 20:30 STVV STVV 0-1 Charleroi Charleroi
25/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 STVV STVV
29/10 20:30 STVV STVV 2-2 Charleroi Charleroi
07/05 20:30 STVV STVV 0-3 Charleroi Charleroi
09/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 STVV STVV
16/01 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 STVV STVV
13/09 20:00 STVV STVV 1-1 Charleroi Charleroi
19/02 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 STVV STVV
23/10 20:00 STVV STVV 3-2 Charleroi Charleroi
26/03 19:30 Charleroi Charleroi 1-0 STVV STVV
05/12 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 STVV STVV
04/12 19:30 STVV STVV 1-1 Charleroi Charleroi
08/08 20:00 STVV STVV 0-0 Charleroi Charleroi
09/02 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 STVV STVV
26/08 18:00 STVV STVV 1-3 Charleroi Charleroi
17/03 20:00 STVV STVV 1-1 Charleroi Charleroi
14/10 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 STVV STVV
25/02 20:00 STVV STVV 1-1 Charleroi Charleroi
24/02 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 STVV STVV
08/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 STVV STVV
25/01 20:00 STVV STVV 0-0 Charleroi Charleroi
20/09 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 STVV STVV
02/09 19:30 STVV STVV 1-0 Charleroi Charleroi
14/03 19:30 STVV STVV 0-3 Charleroi Charleroi
12/03 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 STVV STVV
04/10 19:30 Charleroi Charleroi 1-0 STVV STVV
02/10 20:00 STVV STVV 2-2 Charleroi Charleroi
28/02 20:00 STVV STVV 1-2 Charleroi Charleroi
27/09 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 STVV STVV
05/04 20:00 STVV STVV 2-1 Charleroi Charleroi
02/11 20:00 Charleroi Charleroi 2-2 STVV STVV
STVV ontvangt dit weekend Charleroi in een duel tussen twee ploegen in vorm. Op Stayen lonkt zelfs een voorlopige leidersplaats, maar in het Truiense kamp blijft de focus o...

