LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi

Zaterdagavond staan twee revelaties tegenover elkaar. STVV ontvangt Charleroi op Stayen dat sinds de komst van Hans Cornelis nog niet verloren heeft. Cornelis houdt vast aan zijn vertrouwde elf. Vrancken brengt Yamamoto in de ploeg ten koste van Merlen.

Discussieer live mee! STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto

Bank: Loïc Mbe Soh - Joedrick Pupe - Oumar Diouf - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa



Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler

Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir

Vergelijking STVV - Charleroi

Positie

2 8

Punten

45 30

Gewonnen

14 8

Verloren

5 8

Gescoorde doelpunten

33 27

Doelpunten tegen

24 26

Gele kaarten

42 45

Rode kaarten

1 2

Onderlinge duels gewonnen