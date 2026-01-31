Deze scheidsrechter fluit de Clasico: Lardot legt uit waarom en zegt of hij extra instructies geeft

Jonathan Lardot licht toe waarom Erik Lambrechts de Clasico tussen Standard en Anderlecht zal leiden. Hij verwijst naar ervaring, voorbereiding en selectiecriteria.

Ervaring als basis voor de keuze

Lardot benadrukt dat een Clasico fluiten een zware opdracht is. “Niet alle scheidsrechters zijn al klaar voor een Clasico, sommigen zijn nog te jong en missen ervaring”, vertelt hij in La Capitale. Volgens hem vraagt zo’n wedstrijd om stabiliteit en mentale weerbaarheid.

Hij maakt duidelijk dat Lambrechts aan die voorwaarden voldoet. “Hij behoort tot degenen die gewend zijn aan grote afspraken”, klinkt het. Lardot verwijst daarbij naar zijn Europese aanstellingen, die volgens hem aantonen dat Lambrechts niet snel uit evenwicht raakt.

Selectieproces en planning

Lardot bevestigt dat de aanduiding niet toevallig is. “De aanduidingen gebeuren rekening houdend met de twee weken voor of na de wedstrijd”, zegt hij. De federatie plant volgens hem ruim op voorhand om de juiste profielen op de juiste wedstrijden te zetten.Hij verduidelijkt dat deze aanpak voor alle topduels geldt. De selectie gebeurt volgens vaste criteria, waarbij recente prestaties en beschikbaarheid worden meegenomen. De keuze voor Lambrechts past volgens hem binnen die lijn.

Voorbereiding zonder uitzonderingen

Lardot benadrukt dat de voorbereiding voor een Clasico niet afwijkt van andere wedstrijden. “De voorbereiding is dezelfde voor alle wedstrijden, we maken geen onderscheid”, stelt hij. Hij geeft aan dat er geen extra richtlijnen worden meegegeven.

Hij voegt toe dat de arbitragecel bewust geen bijkomende druk creëert. “Er zijn geen bijzondere gesprekken of bijkomende consignes”, besluit hij. De scheidsrechter moet volgens hem in dezelfde omstandigheden kunnen werken als in elke andere wedstrijd.