LIVE: Titraoui zet Charleroi op voorsprong tegen tienkoppig STVV

Ryotaro Ito

Oumar Diouf





Vrancken gooit er een extra spits bij. Diouf bracht vorige speeldag nog redding voor STVV door in het slot het winnende doelpunt te maken tegen La Louvière. Kan hij dat kunstje nog eens herhalen?



Wat doet Vrancken? STVV moet nu met tien spelers op zoek naar een doelpunt. Grijpt Vrancken in met een wissel?



Antoine Bernier

Jakob Napoleon Romsaas





Kevin Van Den Kerkhof

Lewin Blum





Pareltje van Titraoui!

De ingevallen Khalifi legt de bal klaar voor Titraoui die het leer van buiten het strafschopgebied heerlijk voorbij Kokubo in doel trapt!



Doelpunt van Yacine Titraoui (Yassine Khalifi)





Tegen de paal!

Taniguchi kopt een voorzet van Ito tegen de paal!



Khalifi gaat meteen het boekje in. Zijn tussenkomst kwam te laat en op de voet van zijn tegenstrever.



Gele kaart voor Yassine Khalifi





Etienne Camara

Yassine Khalifi





Camara speelt met vuur. De middenvelder maakt met geel op zak een opzettelijke overtreding op Yamamoto. Hier komt Charleroi goed weg.



Verbeke fluit de tweede helft op gang!



We krijgen 5 minuten blessuretijd.



Redding van Delavallee!

STVV combineert enig mooi door de defensie van Charleroi. Goto is het eindstation maar zijn poging wordt gered door Delavallee!



Gele kaart voor Antoine Bernier





Rode kaart voor Arbnor Muja





Rood voor Muja!

De overtreding is dan toch te zwaar! Muja gaat hard door op de enkel



Gele kaart voor Ilias Sebaoui





Gele kaart voor Etienne Camara





Gele kaart voor Arbnor Muja





Muja gaat heel stevig door en de poppetjes gaan aan het dansen. De aanvaller mag misschien zelfs blij zijn met 'slechts' geel...



Gele kaart voor Arbnor Muja





Vanwesemael probeert het van heel ver maar de bal vliegt ver over.



Een ingestudeerd nummertje bij STVV. De vrijetrap wordt kort gegeven en Yamamoto heeft ruimte om op doel te trappen. Het schot gaat opnieuw ver over.



Vanwesemael gaat makkelijk voorbij Guiagon en geeft voor richting de tweede paal. Daar duikt Ito op die de bal in de botst niet goed kan verwerken en het leer ver over trapt.



Een voorzet van Van Den Kerkhof vindt het hoofd van Scheidler. De ongevaarlijke kopbal van de spits gaat over.



Ito krijgt ruimte en kan van net buiten het strafschopgebied uithalen. De poging van de Japanner gaat ver over.



Kans voor Muja!

Sebaoui komt goed naar binnen en vindt de vrije Muja. Die laatste trapt de bal in één tijd over. Dit was toch een goede kans voor STVV...



Een goede counter van Charleroi gaat via Pflücke en Bernier naar de voet van Guiagon. Het schot van de 24-jarige flankspeler wordt afgeblokt door een STVV-speler.



Titraoui brengt de bal goed in het strafschopgebied maar Taniguchi werkt weg. Snel daarna gooit Guiagon de bal in de box maar die gaat net over het hoofd van Van Den Kerkhof.



De bal rolt!



STVV - Charleroi: 0-0



