Datum: 31/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23

LIVE: Titraoui zet Charleroi op voorsprong tegen tienkoppig STVV

Zaterdagavond staan twee revelaties tegenover elkaar. STVV ontvangt Charleroi op Stayen dat sinds de komst van Hans Cornelis nog niet verloren heeft. Cornelis houdt vast aan zijn vertrouwde elf. Vrancken brengt Yamamoto in de ploeg ten koste van Merlen.

Tijd   77' 57" 
73
 Vervangen Ryotaro Ito
Ingevallen Oumar Diouf
73
 Vrancken gooit er een extra spits bij. Diouf bracht vorige speeldag nog redding voor STVV door in het slot het winnende doelpunt te maken tegen La Louvière. Kan hij dat kunstje nog eens herhalen?
68
 Wat doet Vrancken? STVV moet nu met tien spelers op zoek naar een doelpunt. Grijpt Vrancken in met een wissel?
67
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Jakob Napoleon Romsaas
67
 Vervangen Kevin Van Den Kerkhof
Ingevallen Lewin Blum
64
 Pareltje van Titraoui!
De ingevallen Khalifi legt de bal klaar voor Titraoui die het leer van buiten het strafschopgebied heerlijk voorbij Kokubo in doel trapt!
63

Goal 		Doelpunt van Yacine Titraoui (Yassine Khalifi)
60
 Tegen de paal!
Taniguchi kopt een voorzet van Ito tegen de paal!
56
 Khalifi gaat meteen het boekje in. Zijn tussenkomst kwam te laat en op de voet van zijn tegenstrever.
56
  Gele kaart voor Yassine Khalifi
54
 Vervangen Etienne Camara
Ingevallen Yassine Khalifi
49
 Camara speelt met vuur. De middenvelder maakt met geel op zak een opzettelijke overtreding op Yamamoto. Hier komt Charleroi goed weg.
46
 Verbeke fluit de tweede helft op gang!


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
42
 Redding van Delavallee!
STVV combineert enig mooi door de defensie van Charleroi. Goto is het eindstation maar zijn poging wordt gered door Delavallee!
41
  Gele kaart voor Antoine Bernier
40
  Rode kaart voor Arbnor Muja
39
 Rood voor Muja!
De overtreding is dan toch te zwaar! Muja gaat hard door op de enkel
37
  Gele kaart voor Ilias Sebaoui
37
  Gele kaart voor Etienne Camara
36
  Gele kaart voor Arbnor Muja
36
 Muja gaat heel stevig door en de poppetjes gaan aan het dansen. De aanvaller mag misschien zelfs blij zijn met 'slechts' geel...
36
  Gele kaart voor Arbnor Muja
34
 Vanwesemael probeert het van heel ver maar de bal vliegt ver over.
27
 Een ingestudeerd nummertje bij STVV. De vrijetrap wordt kort gegeven en Yamamoto heeft ruimte om op doel te trappen. Het schot gaat opnieuw ver over.
23
 Vanwesemael gaat makkelijk voorbij Guiagon en geeft voor richting de tweede paal. Daar duikt Ito op die de bal in de botst niet goed kan verwerken en het leer ver over trapt.
22
 Een voorzet van Van Den Kerkhof vindt het hoofd van Scheidler. De ongevaarlijke kopbal van de spits gaat over.
17
 Ito krijgt ruimte en kan van net buiten het strafschopgebied uithalen. De poging van de Japanner gaat ver over.
13
 Kans voor Muja!
Sebaoui komt goed naar binnen en vindt de vrije Muja. Die laatste trapt de bal in één tijd over. Dit was toch een goede kans voor STVV...
8
 Een goede counter van Charleroi gaat via Pflücke en Bernier naar de voet van Guiagon. Het schot van de 24-jarige flankspeler wordt afgeblokt door een STVV-speler.
3
 Titraoui brengt de bal goed in het strafschopgebied maar Taniguchi werkt weg. Snel daarna gooit Guiagon de bal in de box maar die gaat net over het hoofd van Van Den Kerkhof.
1
 De bal rolt!
1
 STVV - Charleroi: 0-0
STVV (STVV - Charleroi)
STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Loïc Mbe Soh - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf

Charleroi (STVV - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir
STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/30 (33.3%)
-
Hata Taiga 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
-
Taniguchi Shogo 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
-
Musliu Visar 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
-
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 37/46 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
-
Yamamoto Rihito 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
-
Sissako Abdoulaye 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
-
Muja Arbnor   40' 5.6 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
-
Ito Ryotaro 73' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
-
Sebaoui Ilias   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
-
Goto Keisuke 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/16 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
-
Bank
Mbe Soh Loïc 0'  
Merlen Ryan 0'  
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
Diouf Oumar 17' 6.3 -
-
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
-
Van Den Kerkhof Kevin 67' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
-
Ousou Aiham 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 56/60 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
-
Keita Cheick 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 55/58 (94.8%)
-
Nzita Mardochee 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 26/37 (70.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
-
Camara Etienne   54' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
-
Titraoui Yacine 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
-
Bernier Antoine   67' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
-
Pflücke Patrick 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
-
Guiagon Parfait 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
-
Scheidler Aurélien 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
-
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 23' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
-
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 23' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
-
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine A   36' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
-
Boukamir Amine 0'  
