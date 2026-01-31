Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

Hein Vanhaezebrouck geeft in aanloop naar de Clasico een scherpe beoordeling van Standard. Zijn analyse richt zich op aanval, middenveld en de mogelijke wedstrijdmentaliteit.

Aanvallende slagkracht van Standard

Vanhaezebrouck opent met een duidelijke inschatting van de huidige ploeg. “Standard is gewoon geen geweldige ploeg”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Volgens hem ontbreekt het de Rouches voorin aan voldoende kwaliteit om competitief te zijn.

Hij verwijst daarbij naar Thomas Henry en beoordeelt diens niveau kritisch. “Thomas Henry is niet genoeg voor de Belgische competitie”, klinkt het. En daar hebben vroegere ervaringen mee te maken, zo blijkt nu.

Vanhaezebrouck verduidelijkt dat hij Henry destijds niet naar Gent wilde halen. “Ik heb hem indertijd bij Gent geweigerd, omdat hij niet goed genoeg was voor de Belgische top”, stelt hij. In zijn ogen is de situatie intussen niet verbeterd. “Nu is hij zelfs niet goed genoeg meer voor de Belgische competitie”, besluit hij.

Middenveld en vormpeil

Ook het middenveld van Standard krijgt een uitgesproken beoordeling. “Ilaimaharitra is nog maar een schim van wat hij geweest is”, zegt Vanhaezebrouck. Daarnaast wijst hij op het balverlies van Teddy Teuma. “Teuma verloor veel ballen”, klinkt het. De afwezigheid van Casper Nielsen verandert volgens hem weinig aan het algemene beeld.

Toch ziet Vanhaezebrouck één element dat Standard mogelijk kan helpen. “Misschien kan Standard zich nog eens opladen met de drive die hen kenmerkt in dergelijke klassiekers”, vertelt hij. “Het zal niet op basis van kwaliteit zijn dat het een resultaat afdwingt”, besluit de analist.