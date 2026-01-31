"Geen enkele deftige kans gekregen": maar nu meteen wel in Challenger Pro League

Alexandre Stanic maakte na een korte invalbeurt meteen zijn eerste doelpunt voor Lierse. Zijn overstap na een moeilijke periode bij Charleroi geeft hem opnieuw kansen.

Eerste contacten met Lierse

Stanic bevestigt dat de interesse van Lierse al langer speelde. “Lierse polste de voorbije zomermercato al of een overgang van Charleroi naar Lier mogelijk was”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Hij stond toen open voor een overstap, maar Charleroi hield de deur gesloten. In de maanden nadien kreeg hij nauwelijks speelgelegenheid. “Ik heb geen enkele deftige kans gekregen”, klinkt het.

Omdat hij zich toch wilde tonen, richtte hij zich op het tweede elftal van Charleroi. Daar maakte hij indruk met zijn doelpunten. “Daar scoorde ik tien goals in zestien matchen en zo ben ik misschien op de radar van Lierse gebleven”, zegt hij. Lierse zette de voorbije weken door om de transfer alsnog te realiseren.

Motivatie achter de overstap

Stanic benadrukt dat zijn vertrek niet voortkwam uit onvrede met Charleroi. “Neen, dat is een foute interpretatie”, stelt hij. Hij geeft aan dat hij samen met zijn manager bewust voor het project van Lierse koos. Zijn ervaringen bij KV Mechelen en Antwerp maakten dat hij de club al langer volgde.

Hij zag hoe jonge spelers er kansen kregen en doorgroeiden. “Ik zag er telkens jonge, nog vrij onbekende voetballers groeien en de stap hogerop zetten”, vertelt hij. Dat traject sprak hem aan en vormde een belangrijke motivatie om voor Lierse te kiezen.

Ambities bij Lierse



Stanic geeft aan dat hij op termijn hogerop wil, maar dat zijn focus nu volledig op Lierse ligt. Hij wil bijdragen aan de sportieve vooruitgang van de club en zichzelf verder ontwikkelen. “Er samen beter van worden: dat is de grote uitdaging”, besluit hij.