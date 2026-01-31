Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

Geen spoor van Bryan Reynolds voor KVC Westerlo op bezoek bij Zulte Waregem. En dus waren enkele supporters al in paniek op de sociale media: is de verdediger dan toch op weg naar een miljoenentransfer? Het antwoord is heel duidelijk: neen, of toch niet vandaag.

Geen Bryan Reynolds op het wedstrijdblad zaterdag in de Elindus Arena van Zulte Waregem. En dus dachten enkele supporters op de sociale media meteen dat de speler dan toch op weg zou zijn naar een nieuwe club.

Waar was Bryan Reynolds tegen Zulte Waregem?

Het is geen geheim dat de verdediger al een tijdje in de belangstelling staat van diverse clubs. Deze week maakte Sassuolo een officieel aanbod, al is er van een deal tot op heden zeker nog geen sprake - Westerlo wil de jackpot.

De Kemphanen willen zes miljoen euro vangen, klonk het eerder al. En bovendien willen ze geen uitleenbeurt (met aankoopoptie) toestaan, enkel een definitieve transfer. En zover willen de Italianen vooralsnog niet gaan.

Bryan Reynolds was gewoon geschorst tegen Zulte Waregem

Niet helemaal onlogisch overigens dat ze bij Westerlo de jackpot willen. De rechtsachter is quasi onmisbaar gebleken de voorbije maanden en jaren en de Amerikaan heeft op Transfermarkt een waarde van 3,5 miljoen euro.

Toch is er dus nog geen deal. En dat Reynolds er zaterdag niet bij was? Dat had een heel andere reden. De verdediger pakte tegen KV Mechelen zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was daardoor geschorst voor de match tegen Zulte Waregem. De komende week zal moeten blijken of het tegen Mechelen zijn afscheid was.