"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge is ingeslagen als een bom. Nog opvallender is dat het meteen Ivan Leko wegplukt bij KAA Gent. Bij de Buffalo's zijn ze dan ook erg verrast door wat er allemaal is gebeurd.

Club Brugge neemt afscheid van Nicky Hayen en gaat verder aan de slag met Ivan Leko, die overkomt van KAA Gent. Dat heeft blauw-zwart op maandagnamiddag laten weten via de sociale media en op de eigen webstek.

Club Brugge plukt coach weg bij KAA Gent

Ivan Leko zal normaal gezien op dinsdag al de trainingen leiden en kan op die manier meteen zijn debuut maken tegen Arsenal in de League Phase van de Champions League - of hoe het heel snel kan gaan in de voetballerij.

Zelfs bij Gent reageerden ze verbaasd. Sam Baro heeft alvast een eerste reactie prijsgegeven aan Het Laatste Nieuws, waarin hij liet weten zelf ook niet op de hoogte te zijn geweest van de move van Club Brugge om te komen aankloppen bij Ivan Leko.

Heel veel verbazing bij KAA Gent

”Ik heb zonet via de pers moeten vernemen dat Nicky Hayen zijn ontslag heeft gekregen bij Club Brugge en dat Ivan Leko zijn opvolger is”, is ook Sam Baro verbaasd over wat er zich op maandagnamiddag heeft afgespeeld.

Lees ook... Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal›

“Ik sta even perplex als iedereen. Ik kan hierover enkel kwijt dat Club Brugge geen contact met ons heeft opgenomen.” Zowel de timing - vlak voor de wedstrijd tegen Arsenal - als de manier waarop lijkt dan ook voer voor discussie bij Club Brugge te zijn.