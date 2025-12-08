Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

Mo Salah spuwde afgelopen weekend zijn gal na de wedstrijd van Liverpool FC. Wayne Rooney is omgemeen hard voor de reactie van de Egyptenaar. Zelf kent de Egyptenaar inmiddels ook de gevolgen.

Mo Salah ging na het gelijkspel van Liverpool FC tegen Leeds United helemaal los. De Egypentaar kon het niet hebben dat hij negentig minuten op de bank had gezeten. Zijn integrale reactie kan je via DEZE LINK nalezen.

"Liverpool heeft Salah helemaal niet onder de bus gegooid", verrast Wayne Rooney in de Engelse kranten. "Het is Salah die Liverpool onder de bus heeft gegooid. Op deze manier maakt hij zijn nalatenschap bij Liverpool helemaal kapot."

Niét mee naar Italië

Rooney verwacht dan ook dat Arne Slot een voorbeeld stelt. "Slot moet zijn autoriteit tonen. In mijn ogen zou hij nooit in het team zitten voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag bij Internazionale FC."

Dat is ondertussen gebeurd. Liverpool maakte de selectie bekend voor de trip naar Italië. In die selectie is geen spoor te bespeuren van Salah.

Op deze manier maakt Mo Salah zijn nalatenschap bij Liverpool FC helemaal kapot

"De tijd haalt ons allemaal in", gaat Rooney verder. "Salah zag er dit seizoen niet op zijn best op scherpst uit, hé. Hij is dan nog eens enorm arrogant door te stellen dat hij zijn plek in het team de voorbije jaren al heeft verdiend."





"Als ploegmaat zou ik absoluut niet blij zijn met die woorden", besluit Rooney. "Het is respectloos. Ik weet zeker dat Salah spijt zal krijgen van hetgeen hij heeft gezegd."