Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League
Foto: © photonews

Mohamed Salah heeft in Engeland voor opschudding gezorgd met een opvallend openhartig interview. De Egyptische sterspeler van Liverpool twijfelt voor het eerst luidop aan zijn toekomst bij de club nadat hij tegen Leeds opnieuw 90 minuten op de bank bleef.

“Het voelt alsof ik onder de bus gegooid word”, klinkt het scherp. Salah begrijpt niet waarom hij opeens geen rol meer speelt. “Volgens mij overkomt me dit voor het eerst in mijn carrière”, zegt hij. “Ik kan het niet geloven dat ik 90 minuten op de bank moest toekijken. Ik ben enorm teleurgesteld, om eerlijk te zijn.”

De flankaanvaller wijst erop dat hij jarenlang van onschatbare waarde was. “Ik heb zó veel gedaan voor deze club. Dat kon iedereen zien. Ik weet niet waarom ik plots op de bank zit.” Volgens Salah is er dan ook meer aan de hand: “Het is duidelijk dat iemand me als schuldige wil aanduiden voor onze situatie.”

Salah denkt dat niemand hem nog bij Liverpool wil

De Egyptenaar voelt zich in het nauw gedreven en plaatst vraagtekens bij zijn toekomst op Anfield. “De club heeft me veel beloftes gedaan afgelopen zomer, maar daar heb ik nog niets van teruggezien. Ik had ook een sterke band met de coach. Nu is die er plots niet meer.”

Salah laat zelfs een vertrek niet meer uitsluiten. “Het lijkt wel alsof iemand me niet meer bij de club wil. Ik hou met heel mijn hart van de club, maar neem ik binnenkort afscheid van Anfield? Ik weet het niet, want ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik op de Afrika Cup ben.”

Het Afrikaans kampioenschap start op 21 december. En dus rijst de vraag: hebben de Liverpool-fans hun iconische aanvaller – de man van twee Premier League-titels en een Champions League – binnenkort al voor het laatst gezien?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

