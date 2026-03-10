Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen"

De toekomst van RWDM Brussels hangt opnieuw aan een zijden draadje. De vrees groeit dat de club haar financiële verplichtingen niet kan nakomen, met een faillissement tot gevolg. Voor DAZN-commentator James Odvart, die de reeks op de voet volgt, ziet het er allesbehalve rooskleurig uit.

“Ik twijfel er eerlijk gezegd aan dat dit goed afloopt”, zegt Odvart bij Voetbalkrant.com. “Sportief proberen ze er nog altijd het beste van te maken. De mentaliteit in de ploeg is nog goed en afgelopen weekend hebben ze zelfs een degelijke partij gespeeld. Maar als je spelers zoals Huiginho moet laten vertrekken om financieel in evenwicht te blijven, dan weet je dat de situatie ernstig is.”

Volgens Odvart ligt het probleem vooral bij de documenten die aan de licentiecommissie moesten worden voorgelegd. “Ik heb de lijst met bewijsstukken gezien die ze niet hebben ingediend bij de Licentiecommissie. Dat is een lange lijst. Als je dat allemaal ziet, vraag je je echt af hoe dit gaat aflopen.”

Waarom grijpt men niet eerder in?

Het zou opnieuw een zware klap zijn voor het Belgische profvoetbal. “Hopelijk krijgen we geen derde faillissement in drie jaar tijd”, zegt Odvart. “Na het verdwijnen van KMSK Deinze en KV Oostende zou dat echt te veel zijn. Op een bepaald moment moet het genoeg geweest zijn.”

Voor de analist is het ook frustrerend dat er niet vroeger werd ingegrepen. “Wat ik vooral jammer vind: hoe kan dit blijven gebeuren? Waarom grijpt men niet eerder in? Waarom wordt er niet sneller gezegd: dit kan zo niet verder? Het is niet de eerste keer dat we zoiets meemaken en telkens opnieuw is het de Challenger Pro League die eronder lijdt.”

De situatie wordt volgens Odvart nog complexer door de afhankelijkheid van buitenlandse investeerders en multiclubstructuren. Hij verwijst daarbij naar de rol van eigenaar John Textor. “Hij zegt nu blij te zijn als hij de club kan verkopen. Maar als je deel uitmaakt van zo’n multiclubmodel en die steun valt weg, wat blijft er dan nog over?”



Gaat RWDM het stamnummer van Doornik overnemen?

Volgens Odvart schuilt daar een structureel risico in het moderne voetbal. “Als alles goed draait, lijkt het fantastisch: er komen goede spelers en er is geld. Maar als die steun stopt, zit je plots met enorme schulden. Kijk naar Lommel SK: als de steun van de City Group ooit zou wegvallen, dan wordt het daar ook heel moeilijk. Ik kan dus begrijpen dat supporters het stilaan beu zijn.”

Intussen circuleren er zelfs plannen om met een nieuw stamnummer opnieuw te beginnen. “Ik heb gehoord dat er stemmen opgaan om het stamnummer van het failliete RFC Tournai (Doornik) over te nemen en zo in vierde klasse opnieuw te starten. Dat trekt toch allemaal op niets? Sportief verdient RWDM het absoluut om te blijven bestaan, maar de vraag is of dat financieel nog mogelijk is.”