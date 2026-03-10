Interview Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen"

Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van RWDM Brussels hangt opnieuw aan een zijden draadje. De vrees groeit dat de club haar financiële verplichtingen niet kan nakomen, met een faillissement tot gevolg. Voor DAZN-commentator James Odvart, die de reeks op de voet volgt, ziet het er allesbehalve rooskleurig uit.

“Ik twijfel er eerlijk gezegd aan dat dit goed afloopt”, zegt Odvart bij Voetbalkrant.com. “Sportief proberen ze er nog altijd het beste van te maken. De mentaliteit in de ploeg is nog goed en afgelopen weekend hebben ze zelfs een degelijke partij gespeeld. Maar als je spelers zoals Huiginho moet laten vertrekken om financieel in evenwicht te blijven, dan weet je dat de situatie ernstig is.”

Volgens Odvart ligt het probleem vooral bij de documenten die aan de licentiecommissie moesten worden voorgelegd. “Ik heb de lijst met bewijsstukken gezien die ze niet hebben ingediend bij de Licentiecommissie. Dat is een lange lijst. Als je dat allemaal ziet, vraag je je echt af hoe dit gaat aflopen.”

Waarom grijpt men niet eerder in?

Het zou opnieuw een zware klap zijn voor het Belgische profvoetbal. “Hopelijk krijgen we geen derde faillissement in drie jaar tijd”, zegt Odvart. “Na het verdwijnen van KMSK Deinze en KV Oostende zou dat echt te veel zijn. Op een bepaald moment moet het genoeg geweest zijn.”

Voor de analist is het ook frustrerend dat er niet vroeger werd ingegrepen. “Wat ik vooral jammer vind: hoe kan dit blijven gebeuren? Waarom grijpt men niet eerder in? Waarom wordt er niet sneller gezegd: dit kan zo niet verder? Het is niet de eerste keer dat we zoiets meemaken en telkens opnieuw is het de Challenger Pro League die eronder lijdt.”

De situatie wordt volgens Odvart nog complexer door de afhankelijkheid van buitenlandse investeerders en multiclubstructuren. Hij verwijst daarbij naar de rol van eigenaar John Textor. “Hij zegt nu blij te zijn als hij de club kan verkopen. Maar als je deel uitmaakt van zo’n multiclubmodel en die steun valt weg, wat blijft er dan nog over?”

Lees ook... Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

Gaat RWDM het stamnummer van Doornik overnemen?

Volgens Odvart schuilt daar een structureel risico in het moderne voetbal. “Als alles goed draait, lijkt het fantastisch: er komen goede spelers en er is geld. Maar als die steun stopt, zit je plots met enorme schulden. Kijk naar Lommel SK: als de steun van de City Group ooit zou wegvallen, dan wordt het daar ook heel moeilijk. Ik kan dus begrijpen dat supporters het stilaan beu zijn.”

Intussen circuleren er zelfs plannen om met een nieuw stamnummer opnieuw te beginnen. “Ik heb gehoord dat er stemmen opgaan om het stamnummer van het failliete RFC Tournai (Doornik) over te nemen en zo in vierde klasse opnieuw te starten. Dat trekt toch allemaal op niets? Sportief verdient RWDM het absoluut om te blijven bestaan, maar de vraag is of dat financieel nog mogelijk is.”

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg SK Beveren - RWDM Brussels live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (11/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
RWDM Brussels

Meer nieuws

🎥 Vanavond in de Challenger Pro League: is dit de lulligste goal ooit?

🎥 Vanavond in de Challenger Pro League: is dit de lulligste goal ooit?

21:58
Goots zegt hoe Royal Antwerp FC de play-offs moet aanpakken

Goots zegt hoe Royal Antwerp FC de play-offs moet aanpakken

21:40
Wouter Vrancken legt uit waarom deze speler nooit start bij STVV: "Dan kan hij pas brokken maken"

Wouter Vrancken legt uit waarom deze speler nooit start bij STVV: "Dan kan hij pas brokken maken"

21:30
Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

12:40
2
Verrassing! Opvolger van KV Oostende stuurt trainer door, bekende kop neemt mee over

Verrassing! Opvolger van KV Oostende stuurt trainer door, bekende kop neemt mee over

21:20
Chatelle ziet niet STVV, maar andere club verrassen in titelstrijd: "Niks te verliezen"

Chatelle ziet niet STVV, maar andere club verrassen in titelstrijd: "Niks te verliezen"

21:00
1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal" Interview

1B-specialist over uniek SK Beveren én topkandidaat voor derde ticket: "Zij spelen het mooiste voetbal"

18:40
Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles

Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles

20:20
2
Union SG komt met update over blessure van Fuseini

Union SG komt met update over blessure van Fuseini

20:00
Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

Alfred Schreuder heeft nieuwe job, maar het wordt niet Anderlecht

19:40
OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle"

OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle"

19:20
2
Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde

19:00
2
Club Brugge maakt statement met 'familieverhaal': spelmaker tekent meerjarig contract

Club Brugge maakt statement met 'familieverhaal': spelmaker tekent meerjarig contract

18:20
Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan

Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan

18:00
5
Nu of later meerdere Belgische teams in Champions League? Waarom we voor ... Stuttgart & co moeten supporteren

Nu of later meerdere Belgische teams in Champions League? Waarom we voor ... Stuttgart & co moeten supporteren

17:40
1
Hoopvol: Rode Duivel verlaat ziekenboeg vroeger dan verwacht

Hoopvol: Rode Duivel verlaat ziekenboeg vroeger dan verwacht

17:20
Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..." Reactie

Cercle Brugge-coach Onur Cinel is duidelijk: "Als we de volgende stap willen zetten..."

16:45
3
Nicky Hayen bijt van zich af over periode bij Club Brugge: "Als Parker of Deila op tafel hadden geklopt ..."

Nicky Hayen bijt van zich af over periode bij Club Brugge: "Als Parker of Deila op tafel hadden geklopt ..."

17:00
Maskers vallen af, analisten unisono: hij is de nummer één bij Club Brugge

Maskers vallen af, analisten unisono: hij is de nummer één bij Club Brugge

16:30
4
Wie haalt de Champions' Play-offs? Kansen, scenario's en programma's onder de loep

Wie haalt de Champions' Play-offs? Kansen, scenario's en programma's onder de loep

16:00
Gebuisd tegen de top zes: Club Brugge bewees al dat slechte reeks geen probleem is Analyse

Gebuisd tegen de top zes: Club Brugge bewees al dat slechte reeks geen probleem is

15:15
"De kwetsbaarheid van Club Brugge blootgelegd: hierop zal Ivan Leko afgerekend worden"

"De kwetsbaarheid van Club Brugge blootgelegd: hierop zal Ivan Leko afgerekend worden"

15:30
2
Standard in buitenlandse handen? Dit kan het gevolg zijn

Standard in buitenlandse handen? Dit kan het gevolg zijn

15:00
1
Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

14:40
Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

Eden Hazard stelt eis voor broer Thorgan bij Rode Duivels en kijkt verder: "Hij zou de ideale bondscoach zijn"

14:20
2
DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

DONE DEAL: Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden

14:00
'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

'Club Brugge klopt op tafel: Hugo Broos laat speler uit selectie'

13:30
Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

Chatelle wil meer zien van STVV-invaller: "Ben er benieuwd naar"

13:15
Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

Sam Kerkhofs en Tuur Dierckx leven op hoop voor Anderlecht na topper op Club Brugge

13:00
Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen

12:20
6
Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid"

Nicky Hayen reageert op uitspraken van Bart Verhaeghe én Dévy Rigaux: "Halve waarheid"

12:00
2
OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

11:00
"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

11:30
Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?

Middenvelder van degradatiekandidaat staat op lijstje van elke Belgische topclub: wie haalt hem binnen?

11:40
5
Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

11:10
"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

11:20
8

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 29
K Beerschot VA K Beerschot VA 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 Luik FC Luik FC
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 11/03 RWDM Brussels RWDM Brussels
KAA Gent KAA Gent 11/03 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 11/03 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 12/03 KSC Lokeren KSC Lokeren

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan Sheltie963 Sheltie963 over Verhaal RWDM Brussels lijkt weeral af te lopen: "Ik hoor dat ze het stamnummer van Doornik willen kopen" Obiku Obiku over Newcastle United - Barcelona: 0-0 Sheltie963 Sheltie963 over Atlético Madrid - Tottenham: 4-0 Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Jelle Vossen eindelijk bevrijd? Dit is waarom het ontslag van Vandenbroeck alles zou kunnen veranderen Ratko Svilar Ratko Svilar over Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid TatstOn TatstOn over Ajax zit met een dik probleem door... Harry Styles TatstOn TatstOn over Waar ligt de toekomst van Nathan De Cat? Sam Kerkhofs vreest een snel einde Dinkalink Dinkalink over OFFICIEEL Nieuw contract getekend: "Vertegenwoordigd waarden en DNA van Cercle" Vital Verheyen Vital Verheyen over "De kwetsbaarheid van Club Brugge blootgelegd: hierop zal Ivan Leko afgerekend worden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved