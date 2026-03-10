Verrassing! Opvolger van KV Oostende stuurt trainer door, bekende kop neemt mee over

Dieter Vandendriessche is niet langer trainer van KV Diksmuide Oostende. De club, opvolger van KV Oostende, bedankte hem vandaag voor bewezen diensten.

En die diensten zijn wel straf te noemen. Vandendriessche pakte twee promoties op rij met de club en maakte ook nu nog kans om volgend jaar een reeks hoger te spelen.

De topper werd gewonnen, waarna de ploeg eerste stond, maar vervolgens werd er ‘maar’ 4 op 12 gepakt. En dat was volgens het bestuur voldoende om de trainer de laan uit te sturen.

“Eerst en vooral wil ik – namens de hele club – Dieter bedanken voor een fantastische periode, met als absolute hoogtepunt twee opeenvolgende promoties”, zegt sportief verantwoordelijke Filip Mattelin aan de Krant van West-Vlaanderen.

Al waren niet enkel de uitslagen de druppel. “We merken echter dat de bezieling in de spelersgroep is weggevallen. De ploeg zit momenteel in een neerwaartse spiraal en om die te doorbreken, achten we het opportuun om nu in te grijpen.”

Gino Caen mee aan het roer

De beslissing heeft dus niet enkel te maken met de laatste resultaten van de club, maar leefde al veel langer in de spelerskern. Voorlopig neemt assistent Benny Jonckheere de taken van T1 over, gesteund door Gino Caen die in het verleden assistent was bij verschillende eersteklassers.





De club zoekt een nieuwe trainer. “Daarbij zullen we weloverwogen te werk gaan en geen overhaaste beslissingen nemen. Nu is het aan spelers en staf om zondag in Petegem te tonen dat we er nog steeds staan”, besluit Filip Mattelin.