Goots zegt hoe Royal Antwerp FC de play-offs moet aanpakken

De achterstand van Royal Antwerp FC op de begeerde plekjes in de top zes lijkt te groot geworden. En dus moet de ploeg van trainer Joseph Oosting uitkijken naar Play-off 2.

Antwerp naar Play-off 2

Met nog slechts twee matchen te spelen in de reguliere competitie en met vijf punten achterstand op de zesde plaats gaan we er van uit dat Royal Antwerp FC niet meer in de top zes zal eindigen dit seizoen.

Ook Patrick Goots ziet dat The Great Old zich moet voorbereiden op wat er effectief zal aankomen na het einde van de competitie. “Het moet nu vooral vertrouwen tanken tegen Standard en OH Leuven om met een goed gevoel Play-off 2 in te gaan”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Maar wat is de bedoeling van Antwerp in die nacompetitie? “Dat moet de sportieve staf nu met Marc Overmars bepalen. Gaat Oosting voor PO2-winst, dan zal hij niet veel veranderen, denk ik”, is Goots duidelijk.

Terugkeer van Benitez

Daarvoor rekent hij vooral op een snelle terugkeer van Benitez. Dat heeft de Nederlander in elk interview dat hij geeft telkens heel duidelijk in de verf gezet.

“Ik vraag mij af of hij in de play-offs zijn systeem zal omgooien. Als Oosting ook volgend seizoen nog trainer is - en daar ga ik toch van uit - dan zal hij wel voor een 4-3-3 gaan, een klassieke Nederlandse formatie”, besluit Goots.