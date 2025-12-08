David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

Union SG neemt het dinsdagavond op tegen Olympique de Marseille. Een overwinning tegen de Fransen zou de kansen op de knock-outfase van de Champions League aanzienlijk vergroten, maar als er niet gewonnen wordt krijgen de kansen wel een knauw. En dus staat er druk op de ketel.

David Hubert verscheen voor de pers in het Lotto Park samen met doelman Kjell Scherpen. En het moge duidelijk zijn dat de coach er toch wel klaar voor lijkt te zijn om te knallen in de League Phase van de Champions League.

Drie punten pakken in eigen huis

"We weten één iets: morgen kunnen we in eigen huis drie punten pakken. We willen daarbij ook voortbouwen op de prestatie in Istanbul", opende hij de debatten op de persconferentie volgens Het Nieuwsblad.

"We zijn hier niet als toeschouwers. We zijn niet om trainingspartner van de tegenstander te zijn. We willen tonen dat we het verdienen om hier te zijn. Natuurlijk hebben we in bepaalde matchen leergeld betaald, maar we zijn hier om zo competitief mogelijk te zijn."

Beginnen met top zijn tegen Marseille

De coach is op zijn hoede voor wat Marseille allemaal kan, want volgens hem is het een team dat alles heeft. Met de teamspirit dat zijn team liet zien tegen Galatasaray lijkt er zeker in 'eigen huis' wel wat mogelijk.

De match tegen Marseille wordt cruciaal: "We hebben die zes punten zeker niet gestolen, maar we zullen er nog nodig hebben om onze droom verder te doen leven. Om door te gaan zullen we nog minstens drie, misschien zelfs vier punten nodig hebben. En hopelijk kunnen we er nog zes pakken. Maar we kijken niet te ver vooruit. Laat ons eerst morgen top zijn."