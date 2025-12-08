Iedereen in shock door overlijden Glen De Boeck

Het Belgische voetbal is in shock na het overlijden van Glen De Boeck. De eerbetuigingen ter nagedachtenis aan hem stromen in grote getale binnen. Zijn overlijden is dan ook als een shock binnengekomen.

Door het overlijden van Glen De Boeck op 54-jarige leeftijd, is de hele Belgische voetbalwereld in rouw. "Ik ben compleet in shock", zegt Olivier Deschacht, die hem zowel als speler en als trainer kende. "Ik zag hem tijdens de bekerfinale. Het was een mooie dag, alles ging goed. Het is echt schokkend, na al die tijd die ik met hem heb doorgebracht", betreurt hij op JOE FM.

Deschacht weet dat de laatste maanden niet gemakkelijk waren: "Hij leefde de laatste tijd wat teruggetrokken, na het overlijden van zijn ouders. Hij had ook te lijden onder zijn ontslag bij Kortrijk en werkte ook niet meer als analist."

Een veelzijdige persoonlijkheid

Glen De Boeck was een harde werker, waarin Deschacht zichzelf herkende: "Hij was een uitzonderlijke speler. Denk maar aan alles wat hij heeft meegemaakt. Die fantastische Champions League-campagne in 2000-2001, waar we Manchester United hebben verslagen. Hij leverde ook geweldige prestaties op het WK in Zuid-Korea. Hij heeft alles meegemaakt."

Bedankt voor alle mooie momenten die je de Cercle-familie bezorgde.



Rust zacht, Glen. 💚🖤 pic.twitter.com/nVwxdp7FWH — Cercle Brugge (@cercleofficial) December 8, 2025

Ook Marc Degryse kende hem goed: "Hij was een leider gedurende zijn hele carrière. Als trainer had hij altijd sterke overtuigingen. Hij had een gevoel voor eer en aarzelde niet om zijn mening te uiten", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Sterke persoonlijkheid in Belgisch voetbal

Aimé Antheunis herinnert zich voor Belga een figuur die altijd op de een of andere manier zijn stempel wist te drukken: "Na mijn tijd bij Genk kwam ik als trainer naar Anderlecht. Glen De Boeck was daar al een iconisch figuur. Ik coachte daar tot 2002, waarna ik bondscoach van de Rode Duivels werd."

"Het was in die periode dat ik hem ook bij het nationale team heb betrokken. Toch moet ik eerlijk bekennen dat we niet de beste vrienden waren." Glen De Boeck zal voor altijd een sterke persoonlijkheid in ons voetbal blijven, met in zijn kielzog een onblusbare passie.