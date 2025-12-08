Zeges maskeren het niet: Antwerp-spelers zitten nog steeds in hun maag met ontslag Wils

De wederopstanding van Antwerp lijkt helemaal ingezet te zijn. Op één week tijd wint Antwerp van Club Brugge en Racing Genk en tussendoor werd kwalificatie voor de kwartfinale van de Beker van België afgedwongen. En dat allemaal sinds het vertrek van Stef Wils.

Crisis op 7 dagen gekeerd

Na amper 16 wedstrijden als T1 was het verhaal van Stef Wils op de bank bij Antwerp afgelopen. Een thuisnederlaag tegen rode lantaarn Dender was de aanleiding van het ontslag op 23 november. Antwerp in crisis, maar amper twee weken later is de sfeer helemaal anders op de Bosuil.

Mede door de komst van Joseph Oosting zijn de resultaten en het vertrouwen bij Antwerp helemaal omgekeerd. En dat knaagt toch ergens bij de Antwerp-kleedkamer moet kapitein Vincent Janssen na de zege tegen RC Genk toegeven. "Het is echt moeilijk om te zeggen wat de reden van de ommekeer is...", wikt en weegt hij zijn woorden.

Respect voor Wils

"Met een nieuwe coach komt er ook andere energie in de kleedkamer. Maar er is nog steeds veel respect voor Stef Wils. Hij probeerde ook elke dag om ons te helpen en had de groep zeker nog achter zich", verzekert hij. "Een nieuwe trainer zorgt voor een shock binnen een kleedkamer en voor Oosting was het ook niet eenvoudig, van match tot match gaan zonder veel trainen."

En toch klikt het plots allemaal samen onder Oosting. "En dat is met alle respect gezegd voor Wils. Want daar voelen we ons als groep nog steeds enorm klote over. We hadden vaak alles tegen dit seizoen, nu zit het mee en leeft het team voort op het momentum waarbij alles wat meer mee zit."

Lees ook... Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende"›En als alles mee blijft zitten, mag Antwerp hopen op play off 1 want ze staan op amper 4 punten van de zesde plaats. "Laat we onszelf eerst een beetje veiliger stellen in het klassement en vraag me dan in januari nog eens wat de ambitie is", laat de ervaren Janssen zich niet meeslepen. "We zitten in een goede flow en dat is belangrijk, daarop moeten we voortbouwen."