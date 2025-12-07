Reactie Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien"

Jelle Heyman
Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien"
Een positieve week met daarachter een negatieve week. Het is tekenend voor het wisselvallige seizoen van Racing Genk dit seizoen. Op het veld van Antwerp ging Genk kansloos 3-0 tenonder.

Boos tijdens rust

Al na een kwartier spelen moest Genk achter de feiten aanlopen op de vernieuwde Bosuil. Na doelpunten van Somers en Benitez stond Antwerp namelijk al 2-0 voor en lag Genk tegen de touwen. Een dubbele opdoffer die ze niet meer te boven kwamen. Janssen zorgde zelfs nog voor de 3-0 zonder dat Genk er een doelpunt tegenover kon zetten.

"Ze duwden ons weg, hadden het balbezit en waren agressiever dan ons. Het was alsof we niet op het veld stonden", aldus een teleurgestelde Genk-trainer Thorsten Fink. "Het is de eerste keer dat ik mijn ploeg zo op het veld zag staan. Antwerp wint gewoonweg dik verdiend. Ik heb me tijdens de rust wel kwaad gemaakt, minder dan dat ik vroeger gedaan zou hebben maar ik had gehoopt dat de boodschap duidelijk was."

Het leek wel alsof Genk niet klaar was om partij te geven aan een hypergemotiveerd Antwerp. Maar dat spreekt Fink toch wel tegen: "We wisten uiteraard dat ze met de opening van de nieuwe tribune heel enthousiast zouden spelen. We wilden erop inspelen maar het lukte niet en dat is mijn verantwoordelijkheid, niet die van de spelers", trekt hij het boetekleed aan.

Mentale bekeropdoffer

Lees ook... Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende"Of waren ze nog vermoeid na de 120 minuten tegen Anderlecht deze week? "Dat kan... We hebben een dag minder kunnen recupereren dan hen maar laat dat geen excuus zijn waarom zij energieker waren. De mentale slag was misschien wel groter dan de fysieke. Want Antwerp heeft net vertrouwen kunnen tanken in de beker terwijl wij uitgeschakeld werden na verlengingen", verklaart hij.

Vorige week won Genk nog van Basel in de Europa League en vervolgens van OHL in de competitie. Nu werd er dus verloren van Anderlecht en Antwerp. Kan Genk opnieuw voor een positieve week zorgen? Donderdag trekken ze naar Denemarken voor een duel met Midtjylland in de Europa League en liggen er nieuwe kansen voor Fink en co.

