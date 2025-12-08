Wanneer vertrekt Epolo naar de Afrika Cup? "Ze wilden het, en ze hebben het gekregen"

Matthieu Epolo zal er vrijdag tegen Leuven nog bij zijn. Daarna vertrekt de doelman van Standard naar Marokko om deel te nemen aan de Afrika Cup met de Democratische Republiek Congo.

Na de nederlaag in de beker tegen Dender wist Standard zich te herpakken door zaterdag met 1-2 te winnen op het veld van Cercle Brugge. Zonder te schitteren konden de Rouches rekenen op drie sterkhouders die het verschil maakten: Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet en Timothé Nkada

Aan onze microfoon in de mixed zone van het Jan Breydelstadion na afloop liet Matthieu Epolo weten tevreden te zijn met de wil van de ploeg om beter te doen, en benadrukte hij dat Standard bescheiden moest blijven en zich verder moest voorbereiden op de komende opdrachten.

Wanneer vertrekt Matthieu Epolo bij Standard om de Afrika Cup te spelen? Die komende opdrachten zal Epolo missen, want hij staat op het punt naar Marokko te vertrekken om de Afrika Cup te spelen met de Democratische Republiek Congo. Eén vraag bleef nog open: hoeveel wedstrijden zou hij missen en wanneer vertrekt hij precies? Zou hij vrijdag tegen Leuven nog inzetbaar zijn?

Nog één wedstrijd

“Ja, ik speel vrijdag mijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar, daarna vertrek ik”, vertelde hij. De wens van Vincent Euvrard, die zijn doelman zo lang mogelijk wilde behouden, wordt daarmee vervuld.

Lees ook... De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"›“Ja, de club wilde het en heeft het gekregen”, glimlachte Matthieu Epolo, die daardoor het competitieduel in Dender en het thuisduel tegen Sint-Truiden zal missen. Rafiki Saïd, vermoedelijk geselecteerd bij de Comoren, bevindt zich in dezelfde situatie.