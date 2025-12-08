Reactie Kapitein Bryan Heynen toont begrip voor fans na wanprestatie: "Ze steken er hun tijd en geld in"

Kapitein Bryan Heynen toont begrip voor fans na wanprestatie: "Ze steken er hun tijd en geld in"
Een collectieve off-day, zo kan je de prestatie van Racing Genk op het veld van Antwerp misschien nog het beste omschrijven. De Limburgers gingen 3-0 onderuit op de Bosuil en hadden niet veel om vrolijk over te zijn.

Energie matchen

Want al na een kwartier stond Genk op een 2-0 achterstand tegen Antwerp. "Verloren was ze daar nog niet. Ik had echt het geloof dat we de wedstrijd nog konden kantelen als we een doelpunt hadden gemaakt", aldus een teleurgestelde Daan Heymans in de mixed zone achteraf.

Het leek wel alsof ze bij Genk niet klaar waren voor een wedstrijd tegen een  hypergemotiveerd Antwerp dat er met de vernieuwde tribune twee volledig voor wou gaan. "Integendeel", repliceert Heymans. "Er is voor de wedstrijd heel vaak gezegd dat we de energie moesten proberen matchen. Iedereen wist het, dus dan is het extra zuur dat we het niet konden."

Begrip voor fans

En daarin treedt zijn kapitein Bryan Heynen hem bij voor de camera van DAZN. "Echt niemand was aanwezig vandaag, een collectieve off-day", was hij zichtbaar teleurgesteld. "We komen vroeg achter en er stond vervolgens geen team op het veld om daar iets aan te doen."

Lees ook... Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende"Na de wedstrijd waren de Genk-fans dan ook boos over de prestatie van hun ploeg. "En ik begrijp hen", was de kapitein duidelijk. "Zij steken hun tijd en geld in ons. Dan is het te begrijpen dat ze na zo'n prestatie helemaal niet tevreden zijn."

En voor verklaringen gaat Heynen terug naar de basis van het voetbal: "Scoren is zo lastig voor ons. We krijgen de bal niet tegen de netten. Als je zelf je kansen afmaakt, kan je het vertrouwen bij de tegenstander wegnemen. Nu trappen we hem er te vaak niet in waardoor de tegenstander altijd kan blijven hopen."

