Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

Ondanks de nederlaag wist Kaye Furo te scoren bij zijn invalbeurt bij Club Brugge. Een eerste doelpunt bij het eerste elftal dat duidelijk naar meer smaakt. Wat mogen we van hem nog verwachten?

Voetbal gaat tegenwoordig erg snel, soms te snel. Het is steeds gebruikelijker om jonge spelers voor 15 miljoen te zien vertrekken na slechts één seizoen bij de profs. Zich verheugen over een 18-jarige spits die net zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League heeft gescoord?

We moeten voorzichtig zijn met het te snel enthousiast worden. Maar in het geval van Kaye Furo hoefde men niet te wachten op zijn eerste goal in de elite om hem als toekomstig fenomeen te bestempelen. Een paar maanden geleden schreven we het namelijk ook al eens uitgebreid.

Heel snelle vooruitgang bij Club Brugge

In augustus 2024 tekende hij een contract bij Club Brugge tot juni 2027. Het is niet elke dag dat een 17-jarige belofte zo'n contract aangeboden krijgt in het Venetië van het Noorden. Leipzig had al interesse getoond. Enkele weken later was hij de topscorer aan het begin van het vorige seizoen in de Challenger Pro League met vijf doelpunten in de eerste zes wedstrijden voor Club NXT.

Nicky Hayen nodigde hem zelfs uit op de bank van het eerste elftal in oktober na het uitvallen van Gustaf Nilsson. Dit seizoen maakte hij zijn grote debuut door het laatste halfuur te spelen van de Champions League-playoff die met 6-0 werd gewonnen tegen de Glasgow Rangers. Er volgden vier invalbeurten in de competitie en een basisplaats in de beker (met een assist tegen Aalst).

De invalbeurt van dit weekend zal in zijn geheugen gegrift blijven: terwijl Club Brugge met 2-1 achterstond bij Sint-Truiden, maakte Furo gelijk na een mooie pass van Christos Tzolis. Helaas voor hem nam STVV tien minuten later opnieuw de leiding. Blauw-zwart kwam dankzij Furo in de slotminuten nog bijna op gelijke hoogte met een hard schot dat werd afgeketst door de lat.

Ondanks de teleurstelling van de nederlaag, verscheen hij behoorlijk emotioneel voor het interview, trots op dit eerste doelpunt voor de club waar hij sinds zijn 10e jaar wordt opgeleid: "Een doelpunt à la Furo? Ja, zo kan je het wel noemen. Het is een van mijn mooiste momenten. Ik droomde er als kind al van, en het is geweldig om deze droom vandaag werkelijkheid te zien worden."

Furo nu helemaal vertrokken?

Vorig jaar al toonde zijn voormalige coach Robin Veldman zich onder de indruk van zijn vooruitgang: "Hij leeft voor de doelpunten. Hij is tenslotte een spits. Maar hij wordt ook beter in het teamspel en dat is misschien wel het meest interessante."

Diepte zoeken, gevoel voor doelpunten, aanwezigheid in de kleine rechthoek: zijn invalbeurt op Stayen is slechts een samenvatting van zijn kwaliteiten. Een profiel om de komende jaren nauwlettend in de gaten te houden. Het is namelijk niet vaak dat een spits uit eigen kweek zich bij de grote Belgische clubs als basisspeler weet te vestigen.

Vraag maar aan Anderlecht, waar na Romelu Lukaku geen enkele speler uit Neerpede op die positie doorbrak. Hetzelfde bij Standard, dat nog steeds wacht op een jeugdspeler die sinds Michy Batshuayi op de spitspositie doorbreekt. Ook bij Club Brugge heeft dit de leiding ertoe gebracht tientallen miljoenen te besteden aan buitenlandse spelers zoals Bas Dost, Roman Jaremtsjoek of Gustaf Nilsson.

Toekomstige Rode Duivel?

Na Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Joaquin Seys, Maxim De Cuyper en Romeo Vermant staat Club Brugge op het punt een andere vertegenwoordiger van zijn academie op het hoogste niveau te zien doorbreken.

En kan dit mogelijk de langverwachte oplossing zijn, voor wie de opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels kan worden? Antwoorden op die vraag zou misschien getuigen van de overhaasting die aan het begin van het artikel beschreven werd. Maar de verdedigers van de Pro League moeten zich wel snel over zijn geval buigen.