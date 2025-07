"Zelden iemand gezien die zo groot en toch zo snel en beweeglijk is": Club Brugge heeft opnieuw goud in handen

Club Brugge en de jeugd? Dat is de laatste jaren een succesformule gebleken. En misschien gaan ze ook in het nieuwe seizoen wel verder op dat elan. Blauw-zwart gelooft namelijk enorm in Kaye Furo.

Een paar maanden geleden was toenmalig Club NXT-coach Robin Veldman een van de eerste die het luidop wist te zeggen en daarbij geen enkel blad voor de mond nam - ook al is hij ondertussen geen coach meer bij blauw-zwart.

"Wat mij betreft zijn Vermant en Furo de twee grootste talenten in hun leeftijdscategorie. Ze zijn heel complementair en waren ook gretig en gevaarlijk", aldus Veldman. Ondertussen kregen we Vermant ook al te zien bij de A-kern en hij was van groot belang in de bekerfinale onder meer.

Vierde spits dit jaar?

Maar ook van Furo mogen we dus stilaan wel wat gaan verwachten. Ook Nicky Hayen gelooft er alvast in. Zo zou Kaye Furo de rol van vierde spits krijgen bij Club Brugge om zo de nieuwe Roméo Vermant te proberen worden voor blauw-zwart.

Het doel blijft hetzelfde: op termijn de eerste spits van blauw-zwart worden. Vorige zomer was er enorm veel buitenlandse interesse voor de spits, maar hij koos toen voor een verlengd verblijf in het Jan Breydelstadion met een nieuw contract.

De 18-jarige aanvaller ligt tot juni 2027 onder contract, maar Club Brugge wil dat openbreken. Vorig seizoen zag hij zijn marktwaarde stijgen tot één miljoen euro. De jongeling - die tot 2017 bij de jeugd van Antwerp speelde - kon ook deze zomer rekenen op heel wat interesse.

Vorig seizoen kreeg hij al even zijn kans in de A-kern, maar het was bij Club NXT dat hij van grote waarde was. Met de Youth League bij totaliseerde hij liefst elf doelpunten en drie assists in 2120 speelminuten, waardoor hij dus om de 151 minuten van waarde was.

Wout Verlinden, Samuel Gomez Van Hoogen, Laurens Goemaere, Lucas Delorge, Naïm Amengai, Jesse Bisiwu et Kaye Furo débutent la deuxième mi-temps ! 👶 https://t.co/02vQKSCoqY — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) June 28, 2025

In de voorbereiding kreeg hij alvast een aantal kansen. Hij mocht volop meetrainen met de A-kern en maakte ook al minuten in de oefenwedstrijden. Daardoor lijkt hij alvast een nieuwe stap te hebben genomen.

Het is normaliter de bedoeling van Nicky Hayen om hem het hele seizoen bij de A-kern te houden. Op die manier zou hij kunnen proeven van voetballen op het hoogste niveau, al zal de concurrentie zwaar zijn.

Kaye Furo en Hugo Siquet 🤩 pic.twitter.com/1VSWKcmlni — Yang 💙🖤 (@ByronYang99) June 23, 2025

“Zelden iemand gezien die zo groot en toch zo snel en beweeglijk is”, valt er volgens Het Nieuwsblad dan ook te horen binnen Club Brugge. Adelbrieven die het alleen maar logischer maken dat hij langer zou moeten blijven bij de club.

Opmerkelijk: zus Tracy Furo speelt ondertussen ook bij Club YLA de pannen van het dak. Ook dat is een extra incentive om misschien wel nog eventjes samen in Brugge te blijven. Aan talent ontbreekt het in ieder geval al zeker niet.