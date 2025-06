Nicky Hayen gaat andermaal voor de jeugd bij Club Brugge: opvolgers Jashari, Tzolis en Jutgla in eigen rangen?

De voorbereiding bij Club Brugge is volop bezig. En dat heeft toch al wat mooie dingen opgeleverd. Eens te meer zal er ook ingezet worden op de eigen jeugd. Een aantal spelers mogen we binnenkort verwachten in de A-ploeg.

Ferran Jutgla werd al verkocht, terwijl er ook nadrukkelijk aan de mouw van Ardon Jashari wordt getrokken. Rest de vraag: welke spelers gaan komen om de vertrekkers op te vangen? Of komt de vervanging gewoon uit eigen huis?

Ardon Jashari staat nadrukkelijk in de belangstelling van AC Milan en dus is het aan Club Brugge om een vervanger in de pijplijn te houden. Vanuit de jeugd is er alvast een groeibriljant die de stap naar de A-kern zal maken namelijk.

🇺🇸🤩 | Look at this incredible assist from Alejandro Granados ('06) today in the U19 Euros!#usmnt pic.twitter.com/bnarSVvXSc — USMNT Report 🇺🇸🇹🇷 (@USMNTReport) June 19, 2025

Alejandro Granados tekende in 2023 bij Club Brugge en zou wel eens de man kunnen worden die we de komende maanden op het middenveld zullen zien stappen maken.

Kansen voor Furo en Campbell

En ook voorin liggen er kansen. Zo zou Kaye Furo de rol van vierde spits krijgen bij Club Brugge om zo de nieuwe Roméo Vermant te proberen worden voor blauw-zwart.

Met Shandre Campbell is er nog een negentienjarige speler die op de flanken al kansen kreeg van Nicky Hayen dit seizoen. Ook hij zou volgens Het Laatste Nieuws definitief naar de A-kern komen.