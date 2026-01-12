Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker
De kogel lijkt door de kerk voor Rosen Bozhinov. De Bulgaarse centrale verdediger van Antwerp zal morgenavond in de bekerwedstrijd tegen La Louvière niet meer in actie komen, nu zijn transfer naar Pisa in de Serie A op het punt staat afgerond te worden, schrijft GvA.

De 20-jarige verdediger, die in 2024 voor 500.000 euro overkwam van CSKA 1948, kende een moeizame start in België. Vorig seizoen kwam hij vaker uit voor de Antwerpse U23 dan voor het eerste elftal, waar het duo Toby Alderweireld – Zeno Van den Bosch de verdediging stevig bezette.

Zijn grote kans kwam in de play-offs, toen Alderweireld geblesseerd uitviel. Bozhinov startte tegen Union Saint-Gilloise, maar werd volledig overklast door Promise David en kreeg een uitsluiting. Nadien kwam hij tot het einde van het seizoen niet meer in actie.

Pisa betaalt ongeveer 5 miljoen voor Bozhinov

Dit seizoen kreeg hij onder coach Stef Wils en daarna onder Joseph Oosting een nieuwe kans. Bozhinov groeide uit tot vaste waarde en stond aan de aftrap van 15 van de 20 competitiewedstrijden. Zijn fysieke aanwezigheid en duelkracht vielen op en zorgden ervoor dat hij opnieuw het vertrouwen van de club won.

Die prestaties bleven niet onopgemerkt. Pisa toonde interesse en na enkele dagen van onderhandelen werd een akkoord bereikt. De Serie A-club betaalt ongeveer 5 miljoen euro, tien keer het bedrag dat Antwerp in 2024 voor hem neerlegde.

Voor Antwerp is het een gouden zaak. Bozhinov maakt een enorme financiële sprong en de club kan intussen al kijken naar een vervanger om de defensie op peil te houden. 

Volg Antwerp - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (13/01).

