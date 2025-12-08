Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"

RSC Anderlecht verloor met zware cijfers op bezoek bij KVC Westerlo: 4-0. En dus was er achteraf veel te doen over wat paars-wit allemaal liet zien. De analisten waren dan ook heel streng in hun analyse.

Realitycheck voor Anderlecht op bezoek bij Westerlo

Volgens hem kreeg Anderlecht een realitycheck op bezoek bij Westerlo. "Ze speelden achterin voor Sinterklaas. Coosemans gaat in de fout bij de 1-0 en daarna heb ik eigenlijk nooit een reactie gezien van Anderlecht", klonk het in Het Laatste Nieuws.

"Ik vond de keuze van Hasi voor een middenveld Stroeykens, Verschaeren en De Cat fout. Die drie passen niet samen. Wie was nu eigenlijk de nummer 10? Zeker De Cat niet, want die liep als 6. Dat is absoluut zijn positie niet."

Anderlecht speelde zonder middenveld

Als De Cat gaten moet dichtlopen en ballen moet recupereren verliest hij volgens Degryse van zijn offensieve kwaliteiten. De slotsoms was dat er gespeeld werd ... zonder middenveld volgens Degryse. Een pijnlijk gegeven.

