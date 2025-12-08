Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"

Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"
Foto: © photonews

RSC Anderlecht verloor met zware cijfers op bezoek bij KVC Westerlo: 4-0. En dus was er achteraf veel te doen over wat paars-wit allemaal liet zien. De analisten waren dan ook heel streng in hun analyse.

RSC Anderlecht ging zwaar onderuit op bezoek bij KVC Westerlo en verloor er uiteindelijk met liefst 4-0. En dat leverde dan ook de nodige kritiek op van de analisten. Zo was ook Marc Degryse zeer kritisch op het spel van paars-wit.

Realitycheck voor Anderlecht op bezoek bij Westerlo

Volgens hem kreeg Anderlecht een realitycheck op bezoek bij Westerlo. "Ze speelden achterin voor Sinterklaas. Coosemans gaat in de fout bij de 1-0 en daarna heb ik eigenlijk nooit een reactie gezien van Anderlecht", klonk het in Het Laatste Nieuws.

"Ik vond de keuze van Hasi voor een middenveld Stroeykens, Verschaeren en De Cat fout. Die drie passen niet samen. Wie was nu eigenlijk de nummer 10? Zeker De Cat niet, want die liep als 6. Dat is absoluut zijn positie niet."

Anderlecht speelde zonder middenveld

Als De Cat gaten moet dichtlopen en ballen moet recupereren verliest hij volgens Degryse van zijn offensieve kwaliteiten. De slotsoms was dat er gespeeld werd ... zonder middenveld volgens Degryse. Een pijnlijk gegeven.

Lees ook... Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo"Achterin ben ik nog altijd niet overtuigd van Hey en voorin is Cvetkovic nog te jong om de aanval te dragen. Als Renard in januari geen spits en een centrale verdediger haalt van het niveau Dolberg en Vertonghen, zie ik Anderlecht in de lente niet meedoen voor de prijzen", aldus nog Degryse.

