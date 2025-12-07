Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage"

Anderlecht heeft een pak rammel gekregen in Het Kuipje dat ze zich nog lang gaan herinneren. Het was een ronduit dramatische prestatie van paars-wit. En Colin Coosemans gaf ons geen ongelijk.

Coosemans leidde zelf de nederlaag in na 39 seconden door een bal pardoes in de voeten van Piedfort te spelen, die zelf ook scoorde. De kopjes gingen naar beneden en kwamen niet meer omhoog.

"Het was een collectieve off day", zuchtte Coosemans. "Niemand was op niveau, ook ik niet. Ik geef die eerste bal daar meteen weg en zo beginnen we eigenlijk met een achterstand aan de match."

Waar het probleem juist lag, kon niemand van de Anderlecht-spelers aangeven. "Kijk, ik heb geen tekens van decompressie gezien na de winst tegen Genk deze week. Ik kan je geen reden geven waarom we dit vandaag op de mat legden", aldus Coosemans.

Coosemans wil sterke maand november niet vergeten

Maar het was alvast duidelijk dat de nederlaag heel hard aankwam bij iedereen in het bezoekende kamp. "We kunnen het niet anders zeggen: dit is een blamage", gaf Coosemans toe. "Maar we kunnen nog steeds terugblikken op een heel sterke maand november, dat mogen we niet vergeten."

