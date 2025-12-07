Reactie 🎥 Strenge De Mil scherp voor spelers die dromen van topclubs (inclusief Guiagon): "Meer van hem verwacht"

🎥 Strenge De Mil scherp voor spelers die dromen van topclubs (inclusief Guiagon): "Meer van hem verwacht"
Rik De Mil heeft een pittige boodschap voor ambitieuze spelers bij Charleroi en daarbuiten. Wie droomt van de Belgische top, moet om de drie dagen van in het begin de gevraagde intensiteit kunnen brengen.

Aan de basis ligt de analyse van de Charleroi-trainer na de nipte nederlaag op het veld van KV Mechelen. Deze analyse kunt u hieronder bekijken. Het komt erop neer dat De Mil vond dat Charleroi slechts 45 minuten gevoetbald heeft Achter de Kazerne en in de hele eerste helft onvoldoende intensiteit en kwaliteit aan de bal toonde. 

"Ze hebben allemaal de ambitie om bij clubs te spelen die op een hogere positie staan dan Charleroi. Dan moet je ook om de drie dagen kunnen presteren", is de boodschap van De Mil aan zijn spelers. "Als je in die omstandigheden op verplaatsing moet spelen, is het nog moeilijker. Ervaring en persoonlijkheid, dat zie je op momenten dat het moeilijk gaat."

De Mil vindt dus dat er weinig excuses zijn. Hij tracht spelers die dromen van een toptransfer te prikkelen door aan te geven dat ze zich net op zulke momenten zouden kunnen bewijzen. "Als je aan de top en Europees voetbal wil spelen, moet je ook gewend zijn om dezelfde mindset te hebben om de drie dagen en dan moet je klaar zijn om op verplaatsing te spelen."

Guiagon vervangen aan de rust

"Het is een leerproces voor die jongens, die dat vroeg of laat wel zullen kunnen", vervolgt De Mil. Een opvallende beslissing van hem was om in de tweede helft Guiagon, in principe toch een sterkhouder bij Charleroi, aan de kant te laten. "Ik vond dat hij niet in de match zat. Ik vond het niet genoeg. Daarom ben ik overgegaan tot die wissel."

Lees ook... 🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijnOok spelers met een zekere status zijn dus niet automatisch verzekerd van hun plek. "Het kan eens gebeuren dat je niet in de match zit, maar ik had meer van hem verwacht in deze wedstrijd." Dat is dan ook meteen duidelijk. 

