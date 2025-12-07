Reactie Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo

Anderlecht kreeg zondag een mokerslag te verwerken. De 4-0-nederlaag op Westerlo liet diepe sporen na en coach Besnik Hasi spaarde na afloop zijn spelers niet. Voor hem lag de oorzaak niet bij tactiek of fysiek, maar bij de mentaliteit.

Volgens Hasi liep het vanaf de beginfase compleet fout. “We waren traag, slordig, gaven de bal weg, en waren onbestaande in de box", zuchtte hij. “Alles wat je níét wil zien in een wedstrijd, was aanwezig. Niemand haalde zijn niveau en eigenlijk mogen we nog blij zijn dat het maar 4-0 is gebleven.”

Geen enkele voorwaarde aanwezig om goed te zijn

De coach had vooral moeite met de manier waarop zijn ploeg zich presenteerde. “We hebben op geen enkel moment meegedaan in deze wedstrijd", vervolgde hij. “Onze voetjes moeten weer op de grond. We hebben voorwaarden om goed te zijn, maar vandaag was er geen enkele aanwezig.”

Dat hij enkele vaste krachten miste, wilde Hasi niet als excuus gebruiken. “Kana en Augustinsson zijn heel belangrijk voor ons verdediging. Je kan zoeken naar redenen omdat we een paar jongens misten, maar we hebben genoeg kwaliteit. Ze moeten gewoon veel meer brengen. We moeten harder werken en beter reageren.”

Anderlecht had een probleem met de mentaliteit

Fysiek had de zware week volgens hem geen beslissende rol gespeeld. “Het was geen fysiek probleem. De mentaliteit was er niet", klonk het scherp. “Je moet intensiteit brengen, duels winnen. Is het te veel gevraagd om die tweede plaats te willen pakken? Misschien, maar we hebben veel jongeren en die gaan nu eenmaal door een mindere periode.”

Lees ook... Westerlo-trainer Charaï zag dat Amando Lapage het voorspeld had: "Kon niet blijven regenen"Ook zichzelf spaarde Hasi niet. “Iedereen was ondermaats. Ik ook? Natuurlijk kijk je ook naar jezelf wanneer je een opstelling maakt. Wie is fit? Wie kan spelen? Maar de manier waarop we vandaag op het veld stonden, was gewoon niet genoeg.”

Dat de nederlaag eraan zat te komen, had de coach niet verwacht. “We kwamen laat terug van Genk, maar dat is geen reden. Er waren helemaal geen aanwijzingen. Gisteren was de sfeer top op training. Fysiek waren we niet op ons best na die match, maar het probleem lag niet aan de bal. Het was puur ingesteldheid.”

